Și-a anunțat în lacrimi despărțirea de Barcelona, acum se îndreaptă către Paris. Messi face mâine vizita medicală la PSG

Messi s-a despărțit, astăzi, în lacrimi de Barcelona. Starul argentinian a susținut o conferință de presă în care și-a luat adio de la clubul alături de care a crescut.

Deși starul argentinian s-a ferit să vorbească direct despre viitoare sa destinație, presa internațională scrie că acesta va merge mâine la Paris pentru a efectua vizita medicală.

„Messi la PSG e gata! Va face vizita medicală în seara asta sau mâine dimineață, în Paris. Apoi vor semna contractul. Incredibil”, a scris cunoscutul jurnalist Julien Laurens pe Twitter.

Messi to PSG is done! Medical tonight or tomorrow morning in Paris. Then he will sign his contract. This is incredible. @ESPNFC