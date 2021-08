„Messi, Messi, Messi!” Numele legendei catalanilor s-a auzit la meciul Barcelona - Juventus! Moment superb al fanilor 

Meciul s-a disputat la doar câteva ore de la conferința de despărțire a lui Leo Messi de clubul în tricoul căruia a scris istorie, iar fanii au profitat de ocazie pentru a-și arăta încă o dată dragostea pentru legenda echipei.

Cu această ocazie, au fost prezentați și jucătorii, iar în momentul intrării pe teren, cei 3 000 de fani prezenți pe arena Johan Cruyff au început să îi scandeze numele lui Leo Messi la unison.

Mai mult, în minutul 10 al meciului, suporterii au început din nou să îi cânte numele superstarului argentinian, iar presa iberică informează că vor face acest lucru la fiecare meci din acest sezon.

????️ Barca fans started chanting Messi's name in the 10th minute.

They'll be doing this all season.

