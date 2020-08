6 fotbalisti de la un club din La Liga, depistati pozitiv cu Covid-19! Anunt de ultima ora al echipei care trebuia sa revina la antrenamente

Cu doar o zi inainte de reluarea pregatirilor, 6 jucatori de la Athletic Bilbao au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de catre club.

Numele celor 6 fotbalisti nu a fost facut public, insa Inaki Williams a marturisit ca este unul dintre cei infectati Covid-19.

Inaki Williams confirms he is among six Athletic Club players and staff who tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/BzknUBx1mn