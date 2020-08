BREAKING NEWS: COVID-19 in Champions League! Atletico, lovita de coronavirus inaintea sferturilor Champions League

Atletico Madrid a anuntat printr-un comunicat oficial ca doua dintre probele analizate la ultima sesiune de testare pentru coronavirus au returnat rezultate pozitive.

Atletico a informat autoritatile sanitare din Spania si Portugalia despre situatia aparuta la club si e in contact cu UEFA.



Atletico e una dintre echipele calificate in sferturile de finala ale Champions League, care vor debuta in aceasta saptamana in Portugalia, la Lisabona. Clubul a anuntat ca a luat toate masurile de securitate posibile si ca cei doi infectati au fost izolati deja la domiciuliu.



Atletico Madrid ar trebui sa joace joi cu RB Leipzig pe stadionul lui Sporting.