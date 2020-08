BREAKING NEWS | A fost depistat un caz de coronavirus la UTA Arad! Ce se intampla cu amicalul cu CFR Cluj

Bucuria promovarii in Liga 1 nu a durat prea mult.

Jucatorii de la UTA Arad s-au reunit la inceputul acestei saptamani si, potrivit Sport Arad, unul dintre fotbalisti a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Se pare ca este vorba despre tanarul David Miculescu, jucator care a prezentat simptome in ultimele zile. Astfel, el a fost izolat de restul echipei inca dinainte de aflarea rezultatului testului.

Cu toate acestea, potrivit site-ului oficial al echipei, "tot lotul, staff-ul tehnic si medical intra in izolare pentru o perioada de 5 zile, perioada la capatul careia urmeaza retestarea. Cei care vor avea rezultate negative vor relua activitatea, iar in cazul in care vor exista persoane cu rezultate pozitive, acestea vor ramane in continuare in izolare."

In aceste conditii, meciul amical programat vineri in compania celor de la CFR Cluj a fost anulat.