Care este starea de sanatate a lui Cristiano Bergodi, dupa ce a fost depistat cu noul coronavirus: "A avut o dificultate la respiratie"

Dupa ce pierdut titlul in fata lui CFR, Cristiano Bergodi a fost depistat cu COVID-19.

Oficialul Craiovei, Sorin Cartu, a oferit detalii despre starea de sanatate a antrenorului italian. Cartu a declarat ca Bergodi este bine si ca probabil va fi externat zilele urmatoare.

"Am vorbit ieri cu el. Este bine. I se da foarte mare atentie acolo. Este pe o drum ascendent. A avut o dificultate la respiratie, dar apoi a fost bine. Este tratat intradevar de pneumonie, dar este sub control. Se preconizeaza ca in doua trei zile va fi externat, chiar daca nu pleaca cu baietii in Austria", a declarat Sorin Cartu pentru DigiSport.

Universitatea Craiova va juca cu Locomotive Tbilisi, pe 27 august, in turul 1 preliminar al Europa League.