BREAKING NEWS | Coronavirus in echipa lui Nicolae Stanciu! Clubul si-a intrerupt cantonamentul din Austria! 

Oficialii Slaviei Praga au anuntat ca unul dintre jucatori a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Acestia nu au spus despre cine este vorba, dar au confirmat prezenta unui caz in randul fotbalistilor printr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook.

In urma depistarii jucatorului infectat, echipa a renuntat la ultimele doua partide amicale pe care le avea programate in cadrul cantonamentului din Austria si s-a intors in Cehia.

Fotbalistul a intrat in carantina si a fost izolat de restul echipei.

Din fericire, conform surselor site-ului Ultima Faza, nu este vorba despre Nicolae Stanciu.

Acesta nu este primul caz de coronavirus de la Slavia Praga. Clubul s-a mai confruntat cu o situatie similara in luna mai.