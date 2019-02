Spectacol total in Six Nations! Anglia o spulbera pe Franta pe Twickenham! Record negativ pentru francezi!

Anglia s-a impus spectaculos in duelul cu Franta.

Anglia a castigat spectaculos al doilea meci din Turneul Celor 6 Natiuni, cu Franta, scor 44-8. Aceasta este a doua cea mai mare infrangere a francezilor in confruntarile cu englezii. In 1911, Anglia se impunea la 0 pe Twickenham, marcand 37 de puncte.

Meciul nu a fost unul lipsit de incidente. Jucatorii celor doua echipe au sarit la bataie, insa experimentatul arbitru Nigel Owens a reusit sa ii calmeze, fara sa ia vreo masura disciplinara.

Anglia bifeaza a doua victorie in Turneul Celor 6 Natiuni, dupa succesul de saptamana trecuta, cu Irlanda, campioana de anul trecut, scor 32-20. Franta, in schimb, a suferit a doua infrangere in tot atatea meciuri, dupa ce a pierdut partida de debut, cu Tara Galilor, scor 24-19.

Un fan al rugby-ului, printul Harry a fost prezent in tribunele stadionului Twickenham si a privit succesul spectaculos al Angliei.