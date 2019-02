CRAIOVA - CFR CLUJ, LIVE ORA 21:00! Meci cu casa inchisa in Banie: Mitrita, invitat de gala la derby-ul etapei

Urmarim si comentam impreuna CRAIOVA - CFR CLUJ pe www.sport.ro, pe Facebook/Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Craiova - CFR Cluj, ora 21:00, este derby-ul etapei a 23-a. Meciul se va juca cu casa inchisa.

Este al doilea "sold out" al sezonului pentru olteni dupa partida cu FCSB. Lovitura de start a meciului va fi data de "americanul" Mitrita. Jucatorul in varsta de 23 de ani tocmai s-a transferat la New York City FC pentru o suma record in istoria clubului oltean: 7,4 milioane de euro.

Inaintea partidei, Craiova se afla pe locul 3 in clasament, cu 39 de puncte. CFR Cluj este liderul campionatului cu 47 de puncte.



Echipele probabile:



Craiova: Pigliacelli - Donkor, Kelic, Ferreira - Martic, Mateiu, Cicaldau, Bancu - Mihailă, Koljic, A. Cristea

CFR: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, A. Muresan, Camora - Djokovic, Culio, Deac - Paun, Tucudean, Omrani