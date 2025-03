Naționalele de rugby ale Franței și clubul Toulouse au primit o veste de coșmar.



Vedeta Franței a suferit o ruptură de ligamente încrucișate

Antoine Dupont, considerat cel mai bun jucător de rugby din Europa și din lume, va lipsi pentru cel puțin șase luni de zile, după ce a suferit o ruptură de ligamente încrucișate la piciorul drept. Accidentarea a survenit în cadrul meciului jucat de "Les Bleus" pe Aviva Stadium din Dublin, în partida contra Irlandei din Six Nations, după ce Tadhg Beirne a căzut pe piciorul său, în timpul unei grămezi spontane.



Arbitrul australian Angus Gardner a decis că a fost vorba de un accident și nu l-a sancționat pe irlandez, spre stupoarea selecționerului francez Fabien Galthie, care a spus că incidentul este "condamnabil" și a acuzat că nu au fost sancționate mai multe infracțiuni ale echipei gazde. Dupont a fost înlocuit de Maxime Lucu, iar francezii s-au impus cu 42-27 și conduc clasamentul în Six Nations, după patru meciuri jucate. La CM 2023, Dupont suferise o ruptură de maxilar.



Dupont e considerat cel mai bun rugbist din lume

Antoine Dupont (28 de ani) este născut la Lannemezan, departamentul Hautes-Pyrenees, și s-a format la Magnoac FC, FC Auch Gers și Universite Paul Sabatier Toulouse. La nivel de seniori a evoluat pentru Castres Olympique (2014-2017) și Stade Toulousain (2017-prezent).



În palmaresul de la echipele club are European Rugby Champions Cup (2021, 2024) și Top 14 (2019, 2021, 2023, 2024), iar în tricoul Franței a câștigat Six Nations Grand Slam (2022), Six Nations Championship (2022), Dave Gallaher Trophy (2021, 2024), Trophee des Bicentenaires (2022, 2023), Auld Alliance Trophy (2019, 2022, 2023) și Giuseppe Garibaldi Trophy (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025). Este un excelent jucător de rugby în șapte, câștigând medalia de aur la Jocurile Olimpice (2024), HSBC SVNS Series (2024), Spain Sevens (2024) și USA Sevens (2024).



La nivel individual a primit Ordre national de la Legion d'honneur (2024), World Rugby Men's 15s Player of the Year (2021), World Rugby Men's Sevens Player of the Year (2024), Six Nations Player of the Championship (2020, 2022, 2023), European Professional Club Rugby Player of the Year (2021, 2024), Nuit du rugby - International Player of the Season (2021, 2022, 2023, 2024), Nuit du rugby - Player of the Season (2021, 2023, 2024), Midi Olympique - World Award (2021, 2022, 2023, 2024), Midi Olympique - Golden Award (2019, 2020, 2021, 2022, 2024) și Rugby World World's Best Player (2021).

A fost inclus în World Rugby Men's 15s Dream Team of the Year (2021, 2022, 2023), World Rugby Men's Sevens Dream Team of the Year (2024), Six Nations Team of the Championship (2021, 2022, 2023, 2024), Canada Sevens Dream Team (2024), USA Sevens Dream Team (2024) și Spain Sevens Dream Team (2024).



Foto - Getty Images