Rezultat SOCANT inregistrat de CSA Steaua in Antalya! Scor incredibil reusit de echipa lui Lacatus

CSA Steaua a reusit un rezultat incredibil in cantonamentul din Antalya.

Echipa lui Marius Lacatus a reusit sa o invinga pe Tom Tomsk in primul meci de pregatire din Antalya. Adrian Vilcea a marcat singurul gol al meciului in minutul 86.



Rezultatul reusit de CSA Steaua este unul cu adevarat remarcabil, chiar daca este vorba despre un simplu amical. Tom Tomsk este pe locul 2 in liga a doua din Rusia in timp ce CSA Steaua joaca in liga a patra din Romania. Rusii au un lot evaluat la 5,4 milioane de euro si sunt la un pas de a obtine promovarea in prima liga din Rusia. Sunt la doar un punct in spatele liderului Tambov.