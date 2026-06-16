Marcelo Bielsa, dezamăgit după debutul lui Uruguay la Campionatul Mondial: „Nu a fost deloc bine”

Uruguay a remizat în fața Arabiei Saudite, scor 1-1, într-un meci din prima rundă grupei H de la Campionatul Mondial.
Abdulelah Al Amri a deschis scorul în minutul 41, iar Maximiliano Araujo a egalat în minutul 80.
Marcelo Bielsa a vorbit după remiza dintre Uruguay și Arabia Saudită.
Uruguay a remizat în fața Arabiei Saudite, scor 1-1, într-un meci din prima rundă grupei H de la Campionatul Mondial.
Abdulelah Al Amri a deschis scorul în minutul 41, iar Maximiliano Araujo a egalat în minutul 80.
Marcelo Bielsa a fost dezamăgit de prestația echipei sale, chiar dacă Uruguay a dominat partida.
Antrenorul italian a punctat începutul slab al formației sale, care a adus golul marcat de Arabia Saudită în prima parte.
„Era un adversar pe care ar fi trebuit să-l învingem, iar minutele pierdute în prima repriză nu arată că am jucat bine. Nu a fost deloc bine.
Situația s-a schimbat, dar nu știu dacă s-a schimbat din cauza modificărilor sau din alte motive”, a spus Marcelo Bielsa, citat de El Pais.
În aceeași grupă, Spania a remizat împotriva Capului Verde, scor 0-0, iar cele patru echipe au câte un punct după prima rundă.
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