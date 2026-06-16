Marcelo Bielsa, dezamăgit după debutul lui Uruguay la Campionatul Mondial: „Nu a fost deloc bine”

Ce au scris iranienii după debutul în California: ”Nu ne-au lăsat să facem asta”

Rodri, frustrat după primul șoc de la Campionatul Mondial: „Așa joacă ei, lăsați-i să joace așa”

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

﻿﻿Marcelo Bielsa a fost dezamăgit de prestația echipei sale, chiar dacă Uruguay a dominat partida.

Antrenorul italian a punctat începutul slab al formației sale, care a adus golul marcat de Arabia Saudită în prima parte.

„Era un adversar pe care ar fi trebuit să-l învingem, iar minutele pierdute în prima repriză nu arată că am jucat bine. Nu a fost deloc bine.

Situația s-a schimbat, dar nu știu dacă s-a schimbat din cauza modificărilor sau din alte motive”, a spus Marcelo Bielsa, citat de El Pais.

În aceeași grupă, Spania a remizat împotriva Capului Verde, scor 0-0, iar cele patru echipe au câte un punct după prima rundă.