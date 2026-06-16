Duminică noapte a avut loc UFC Freedom 250, care s-a disputat la Casa Albă, sub privirile lui Donald Trump . În main event-ul serii, Justin Gaethje a produs marea surpriză și l-a învins pe Ilia Topuria prin TKO, după ce colțul luptătorului hispano-georgian a decis să oprească meciul la finalul rundei a patra.

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Terence Crawford, schimb dur de replici cu Conor McGregor în online: ”Ce naiba zici?” / ”Taci din gură, bețivule!”

După gală, pe Twitter/X a avut loc un schimb dur de replici între Terence Crawford, fostul mare boxer care a adunat 18 titluri mondiale de-a lungul carierei, și Conor McGregor, care în 2016 devenea primul luptător din istoria UFC cu două titluri în două categorii diferite de greutate.

Crawford l-a ironizat pe Ilia Topuria, amintind că luptătorul spusese anterior că i-ar putea învinge în box atât pe el, cât și pe Shakur Stevenson: ”Ăsta e tipul care spunea că mă va face KO pe mine și pe Shakur în același timp?”, a scris Crawford pe Twitter/X.

Conor McGregor a replicat imediat într-un stil violent: ”Ce naiba tot spui? Știi să faci wrestling, dar ți-e frică de un meci de MMA. Pentru mine, asta este jalnic. Puștiul (n.r. Topuria) a fost învins într-un meci de MMA, genul de luptă pentru care tu nu ai curaj. Ce naiba a fost cu toți boxerii ăștia mărunți la gală și cu niciun luptător de MMA?”, a scris irlandezul.

Reacția lui Crawford nu a întârziat să apară: ”Taci din gură, bețivule, și pregătește-te de luptă. Și-a luat bătaie la fundul gol ca tine, când ai vorbit prostii. Nu e nevoie să vin să mă lupt în cușcă. Asta e chestia în box, voi veniți la noi, nu noi la voi”.

Tensiunea dintre Crawford și McGregor e mai veche. în 2024, Crawford a refuzat o ofertă de două meciuri cu McGregor, unul de box și unul de MMA, fiindcă nu voia să primească lovituri cu picioarele și coatele în cușcă. De aceea, McGregor l-a atacat în acest sens.