Spania a remizat în fața Capului Verde, scor 0-0, în prim rundă din Grupa H de la Campionatul Mondial.

Cu toate că Spania a dominat total meciul, campioana europeană nu a reușit să se impună în cele din urmă, iar Capul Verde a produs una dintre marile surprize de la acest Campionat Mondial.

Rodri indică la calm: „Este doar o chestiune de îmbunătățire”

Rodri a vorbi după primul meci de la Campionatul Mondial al Spaniei și a încercat să calmeze spiritele, având în vedere că așteptările erau ca Spania să se impună fără emoții.

Fotbalistul lui Manchester City a pus accent pe faptul că echipa lui Luis de la Fuente a dominat total partida, dar nu a fost inspirată la finalizare.

„Nu a fost să fie. Nu prea avem de ce să ne plângem. Știam că va fi un gen de meci în care va trebui să avem răbdare multă. Ei au stat în spate.

Noi am creat ocazii, dar nu le-am putut finaliza. Lucrul pozitiv este că ei nu au creat aproape nimic împotriva noastră. Iar noi trebuie să ne îmbunătățim la finalizare.

Depinde de inspirația de moment a jucătorilor, de acuratețea pe care o avem la momentul respectiv. Știam că trebuie să marcăm.

Așa joacă ei, lăsați-i să joace așa. Nu au trecut de mijlocul terenului. Este doar o chestiune de îmbunătățire la finalizare din partea noastră”, a declarat Rodri, citat de cotidianul spaniol AS.

Din Grupa H de la Campionatul Mondial mai fac parte Uruguay și Arabia Saudită, care au remizat și ele, scor 1-1.