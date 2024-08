În ce perioadă vor avea loc Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Marea schimbare

Următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice de vară va avea loc la Los Angeles (California) şi va debuta mai devreme decât JO 2024, iar acest lucru ar putea genera unele probleme pentru fotbalul european.

Jocurile de la Los Angeles vor debuta în data de 14 iulie, zi în care s-a disputat anul acesta finala EURO 2024, câştigată de Spania în faţa Angliei (scor 2-1).

Întrecerile olimpice din Statele Unite se vor derula între 14 şi 30 iulie 2028, cu două săptămâni mai devreme decât intervalul în care s-au desfăşurat Jocurile de la Paris (26 iulie - 11 august).

Un calendar care ar putea pune probleme Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), în special în ceea ce priveşte turneul de fotbal, în condiţiile în care în vara respectivă se va disputa şi EURO 2028 din Marea Britanie şi Irlanda, care ar urma să se deruleze, după toate probabilităţile între 9 iunie şi 9 iulie, însă nu a fost luată deocamdată o decizie finală în această privinţă.

