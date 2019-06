A murit cea mai sexy jucatoare de poker din Rusia! Cauzele suspecte in care s-a produs tragedia! Ce au transmis anchetatorii!

Liliya Novikova era considerata cea mai sexy jucatoare de poker din Rusia.

Liliya Novikova avea 26 de ai si era considerata cea mai sexy jucatoare de poker din Rusia. A studiat matematica, avea diploma in inginerie, dar a ales sa devina jucatoare profesionista de poker. Liliya a devenit faimoasa atat la concursurile de poker, cat si in mediul online. Rusoiaca detinea un site de poker si ii oferea cursuri pentru incepatori.

Ce au spus anchetatorii

Parintii rusoaicei s-au alertat in momentul in care au vazut ca Lilya nu mai raspunde la telefon si au rugat un vecin sa ii verifice locuinta. Corpul tinerei a fost gasit in baie, intins pe podea.

Autoritatile au anuntat ca pe corpul rusoaicei au fost gasite urme de electrocutare, insa nu s-a stabilit cauza finala a decesului. Acestia iau in calcul si varianta unei lovituri puternice la cap.

"Dupa primele investigatii, pe corpul tinerei au fost gasite urmele unui soc electric", au anuntat autoritatile.

Fanii au reactionat la aflarea vestii

Lilya Novikova era foarte cunoscuta in lumea pokerului, iar fanii au reactionat imediat la aflarea vestii.

"Nu pot sa cred ca o persoana atat de buna s-a dus. O sa imi amintesc mereu de zambetul ei. Moartea ei reprezinta o pierdere enorma pentru mine", a Sergey Belograsov, unul din fanii tinerei.

Mai mult, administratorul unuia din grupurile detinute de Liliya a trebuit sa ii anunte pe fani de cele intamplate, insa si-a gasit cu greu cuvintele.

"Nu stiu cum sa transmit aceasta veste. Ma gandesc de ceva timp si este foarte greu pentru minte sa scrie aceste randuri. Liliya a murit. Ieri, intr-un accident. Nu mai este cu noi acum. Ne-a parasit", a scris administratorul unui grup detinut de Lilya.