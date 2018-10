A jucat peste 100 de meciuri in Liga I, acum s-a lasat pentru POKER si castiga dublu: "Ajunsesem sa am bani doar pentru mancare! In fotbal e pacaleala si umilinta"

Alexandru Vagner a jucat la Gloria Bistrita, ASA Targu Mures, Chiajna si Petrolul. El s-a lasat de fotbal la doar 29 de ani pentru a se dedica pokerului.

Alexandru Vagner, in varsta de 29 de ani, a jucat de-a lungul carierei la Bistrita, Baia Mare, Forex Brasov, Targu Mures, FC Brasov, Chiajna si Petrolul. Astazi, el a agatat in cui ghetele si a ajuns sa-si castige existenta din carti. Din carti de joc! El joaca poker.

Vagner spune ca in perioada in care era fotbalist ajunsese sa nu se mai descurce deloc cu banii. In plus el spune ca in fotbalul romanesc jucatorii sunt pacaliti si umiliti.

"Nu mai vedeam niciun viitor. Ce sa fac, sa traiesc de pe o zi pe alta? Ajunsesem sa am bani doar pentru mancare. Am fost pacalit, umilit, ajunsesem sa nu mai dorm noptile din cauza stresului.

Avantajul pokerului este ca nu ai sef, iti faci programul dupa cum vrei tu. Daca vreau sa imi iau concediu, nu trebuie sa fac nicio cerere. Nu regret deloc decizia luata. Am inceput o noua etapa in viata mea. Media castigurilor mele de pana acum inseamna dublu fata de contractul pe care il aveam ca fotbalist in liga a doua", a spus el, citat de ProSport.

Vagner a jucat 120 de meciuri in Liga I.