Cristi Chivu are parte de o perioadă complicată pe banca nerazzurrilor, formație pe care o pregătește din vara anului 2025. După tensiunile apărute în urma derby-ului cu Juventus și înfrângerea din deplasare cu Bodo Glimt din Liga Campionilor, tehnicianul le-a solicitat elevilor săi un comportament exemplar pe teren și în afara lui, cerând totodată evitarea polemicilor și echilibru la nivel de declarații în spațiul public.

Lautaro Martinez lipsește o lună

Problemele de lot îi dau bătăi de cap antrenorului român. Căpitanul Lautaro Martinez a suferit o problemă musculară pe terenul sintetic din Norvegia și va fi indisponibil cel puțin patru săptămâni. Atacantul argentinian ratează duelul cu Lecce programat astăzi, dar și partidele viitoare cu Genoa, AC Milan și Atalanta. Pentru a suplini această absență, antrenorul se va baza pe tânărul Pio Esposito în compartimentul ofensiv, alături de Marcus Thuram. Esposito a marcat deja 7 goluri în acest sezon și este văzut drept o soluție de vitalitate pentru echipă.

Mijlocașii Hakan Calhanoglu și Nicolo Barella sunt de asemenea indisponibili pentru această partidă. Totuși, gruparea milaneză se bazează pe revenirile lui Federico Dimarco și Piotr Zielinski, care și-au rezolvat problemele de natură fizică. Echipa antrenată de fostul internațional român are un parcurs excelent în campionat, înregistrând 20 de victorii în cele 25 de etape din actuala stagiune de Serie A, și caută să își mențină avansul de șapte puncte față de rivala AC Milan.