În urma investigațiilor medicale amănunțite realizate la Bruxelles, Mircea Lucescu a primit acceptul medicilor pentru a-și continua cariera de antrenor al echipei naționale.

Răzvan Burleanu: ”Avem încredere că România va reveni la Mondial!”

Răzvan Burleanu a reacționat după ce FRF a confirmat că Mircea Lucescu se va afla pe banca echipei naționale la barajul pentru Cupa Mondială din luna martie.

Președintele Federației Române de Fotbal s-a declarat încântat de faptul că Lucescu este apt să meargă la baraj și spune că tricolorii se vor baza pe experiența și flerul legendarului antrenor pentru a obține biletul la Mondial.

”Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experiența domniei sale reprezintă un atu esențial pentru echipă într-un moment atât de important. Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani”, a spus președintele FRF, Răzvan Burleanu.