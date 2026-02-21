România o înfruntă pe Turcia la finalul lunii martie în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, care va avea loc la vară în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Prezența lui Mircea Lucescu, selecționerul României, pe banca tehnică era pusă sub semnul întrebării, în contextul în care ”Il Luce” s-ar fi confruntat în ultima perioadă cu probleme de sănătate.

Federația Română de Fotbal a emis însă astăzi un comunicat oficial în care a evidențiat că Lucescu va sta pe bancă în play-off, după ce a primit avizul medical de la o clinică din Bruxelles că este apt pentru a-și continua activitatea.

Reacția lui Mircea Lucescu după anunțul FRF: ”De azi, asta e tot ce contează”

În comunicat a fost inserată și reacția lui Mircea Lucescu. Selecționerul a ținut să puncteze că începând cu ziua de astăzi va pune la punct toate detaliile pentru play-off.

”De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel.

Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment.

Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a spus Mircea Lucescu.