Legenda boxului, americanul Floyd Mayweather, a anunţat, vineri, că doreşte să reia luptele profesioniste.

„Încă mai am capacitatea de a atinge noi recorduri în box”, a declarat el într-un comunicat transmis de agenţia CSI Sports şi platforma FIGHT SPORTS, în numele fostului multiplu campion mondial în vârstă de 48 de ani, care s-a retras în 2017, neînvins în 50 de meciuri.

Mayweather, care marţi va împlini 49 de ani, a anunţat în septembrie 2025 un meci demonstrativ în primăvara anului 2026 împotriva unei alte legende a boxului, compatriotul său Mike Tyson. Data şi locul meciului nu au fost încă anunţate de organizatori. „De la următorul meu eveniment cu Mike Tyson până la meciul profesionist care va urma, nimic nu va genera atât de mult interes, nu va avea o audienţă internaţională mai mare şi nu va aduce mai mulţi bani decât meciurile mele”, estimează fostul boxer.

Mike Tyson, care va împlini 60 de ani în iunie, a revenit în ring în noiembrie 2024, când a suferit o înfrângere în faţa YouTuberului Jake Paul.

Mayweather vrea înapoi în boxul profesionist

Mayweather nu a mai luptat la nivel profesionist de la victoria sa din august 2017, de la Las Vegas, împotriva irlandezului Conor McGregor, fost star al MMA, un meci istoric şi extrem de profitabil, pentru care ieşise deja dintr-o primă retragere. De atunci, americanul nu a rămas inactiv şi a multiplicat meciurile demonstrative, la Miami, în Mexic sau în Japonia.

Numit „cel mai bun luptător al secolului XXI” de revista The Ring Magazine la începutul anului, Mayweather Jr. a câştigat centuri mondiale la categoriile super-pană, uşoară, super-uşoară, welter şi super-welter în cadrul unei cariere de succes începută în octombrie 1996. Americanul supranumit „Money” era renumit pentru viteza şi tehnica sa de box, în special pentru abilităţile sale spectaculoase de eschivare.

Revenirea sa face ecou celei a fostului său rival filipinez Manny Pacquiao, care s-a întors în ring pentru un meci profesionist în iulie anul trecut, la vârsta de 46 de ani, reuşind o remiză cu americanul Mario Barrios.

Mayweather l-a dominat pe Pacquiao în singura lor confruntare din mai 2015.