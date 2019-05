"Capcaunul" Gravesen si viata incredibila de dupa fotbal: a devenit milionar, si-a parasit iubita starleta Playboy, iar acum ruleaza munti de bani la poker

Thomas Gravesen (43 de ani), fost mijlocas danez trecut pe la Everton si Real Madrid, a devenit un afacerist de succes. El este acum jucator profesionist de poker!

Thomas Gravesen este un jucator pe care romanii nu il vor uita. In 2003, pe cand evolua pentru nationala Danemarcei, el ne-a dat gol de la centrul terenului pe fostul stadion Lia Manoliu. Danemarca a batut Romania cu 5-2 atunci! Graves a jucat in cariera sa la Everton si Real Madrid! La 16 ani de la acel moment, Gravesen se lauda cu o avere impresionanta si traieste in Statele Unite.

Thomas Gravesen milionarul



Thomas Gravesen s-a retras relativ devreme din fotbal. In 2009, la doar 32 de ani, el a decis sa spuna stop. Ultima echipa din cariera sa a fost Celtic Glasgow.

Dupa retragerea din activitatea de fotbalist profesionisti, Thomas Gravesen s-a apucat de afaceri si a reusit sa multiplice banii castigati din sport. Potrivit presei daneze, el a facut o avere de peste 100 de milioane de dolari din afaceri imobiliare, dar si din poker!

Gravesen este stabilit de multi ani in Statele Unite si este vecin de cartier cu Andre Agassi si Nicolas Cage.

Acum, scriu danezii, Gravesen isi "ruleaza" banii la poker, unde castiga sume impresionante, dar si pierde la fel de mult. De-a lungul carierei sale de jucator de poker, Gravesen ar fi investit peste 60 de milioane de dolari in aceasta activitate, dar a castigat peste 80 de milioane, ceea ce inseamna un profit destul de mare oricum!

A parasit o starleta Playboy pentru actuala iubita



Thomas Gravesen a avut o relatie cu modelul Playboy Kira Eggers, dar a parasit-o pe acesta pentru un fotomodel cu origini cehesti. Kamila Persse este iubita lui Gravesen de mai multi ani, iar cuplul este descris ca un "Bonnie and Clyde". Kamila Parsse a parasit si ea lumea modelingului si este agent imobiliar.

