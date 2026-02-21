OPINIE Scandal în inima lui ”vrem o țară ca afară”

Scandal în inima lui ”vrem o țară ca afară” Superliga
Daniel Anghel
Și pentru că derby-ul dintre Rapid și Dinamo trebuia să fie ”încălzit” cumva, deontologii s-au înghesuit să-i strângă de gât pe cei de la Dinamo.

Mărul discordiei? Un videoclip postat de echipa de social media de la Dinamo, în care un câine roșu găsește o pană de vultur pe terenul înzăpezit al Arenei Naționale. Cumva, unii au găsit aici o tentă rasistă, iar alții una jignitoare pentru rivala din Giulești. Chiar aici, în inima lui ”vrem o țară ca afară”.

Înainte să-i dăm în cap lui Dinamo, haideți să vedem ce face Inter

De mai bine de un an urmăresc atent toate echipele din Superligă pe social media, unde Dinamo are o creștere impresionantă, dar și un content cu care, consider eu, își ține mereu fanii ”în priză”, cu prezentări spectaculoase pentru noile transferuri și alte postări care stârnesc reacții pozitive din partea publicului-țintă. E ceva nou pentru deontologii obișnuiți cu postări despre conferința de presă, echipa de start, eventual și rezultatul final și un călduros ”la revedere”. 

Dinamo vine cu ceva nou în România pe acest palier, pentru că și în străinătate se practică des tachinatul rivalelor pe social media. Mai ales în Germania, unde angajații cluburilor au un simț al umorului foarte dezvoltat și își înțeapă des omologii.

Și ca să dau un exemplu concret, haideți să vedem ce face Inter Milano. Dacă nu dăm swipe instinctiv la postările care nu sunt cu Cristi Chivu, vedem și postări ca cea pe care o voi reda un pic mai jos. Este posterul pentru un ”Derby d'Italia” cu Juventus, cu un șarpe enorm în culorile clubului, privind amenințător spre o zebră care, evident, joacă rolul rivalei.

Ce credeți? Nu s-a aprins nimeni, nu a fost un mega-scandal pentru o postare amărâtă. Poate și pentru că nu sunt așa de sensibili. Iar dacă pe aici suntem, poate că ”o țară ca afară” nu e pentru noi.

Cât despre deja-celebra pană, din care unii au făcut un adevărat scandal de rasism, îl lăsăm pe ChatGPT să dea verdictul: ”Ce afecțiune ai dacă nu reușești să distingi maro de negru?”

Răspunsul: ”Dacă nu reușești să deosebești culoarea maro de negru, este posibil să ai o formă de daltonism (deficiență de vedere a culorilor)”.

