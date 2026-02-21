Mărul discordiei? Un videoclip postat de echipa de social media de la Dinamo, în care un câine roșu găsește o pană de vultur pe terenul înzăpezit al Arenei Naționale. Cumva, unii au găsit aici o tentă rasistă, iar alții una jignitoare pentru rivala din Giulești. Chiar aici, în inima lui ”vrem o țară ca afară”.

Înainte să-i dăm în cap lui Dinamo, haideți să vedem ce face Inter

De mai bine de un an urmăresc atent toate echipele din Superligă pe social media, unde Dinamo are o creștere impresionantă, dar și un content cu care, consider eu, își ține mereu fanii ”în priză”, cu prezentări spectaculoase pentru noile transferuri și alte postări care stârnesc reacții pozitive din partea publicului-țintă. E ceva nou pentru deontologii obișnuiți cu postări despre conferința de presă, echipa de start, eventual și rezultatul final și un călduros ”la revedere”.

Dinamo vine cu ceva nou în România pe acest palier, pentru că și în străinătate se practică des tachinatul rivalelor pe social media. Mai ales în Germania, unde angajații cluburilor au un simț al umorului foarte dezvoltat și își înțeapă des omologii.

Și ca să dau un exemplu concret, haideți să vedem ce face Inter Milano. Dacă nu dăm swipe instinctiv la postările care nu sunt cu Cristi Chivu, vedem și postări ca cea pe care o voi reda un pic mai jos. Este posterul pentru un ”Derby d'Italia” cu Juventus, cu un șarpe enorm în culorile clubului, privind amenințător spre o zebră care, evident, joacă rolul rivalei.