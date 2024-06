Prezent la club încă din 2018, Angelescu a jucat un rol crucial în ascensiunea giuleștenilor. Recent, însă, acționarul minoritar al giuleștenilor a fost surprins într-un context cu totul diferit.

Vineri fotbal, sâmbătă în cazinou

Sâmbătă seară, Victor Angelescu a fost văzut într-unul dintre cele mai cunoscute cazinouri din București. Acționarul minoritar a luat parte la un turneu de poker de prestigiu. Evenimentul, intitulat "Pedro Poker Tour", a atras atenția datorită prezenței a peste 100 de participanți din diverse țări.

Imaginile cu Angelescu în cazinou au fost rapid distribuite pe rețelele sociale și au stârnit interesul și curiozitatea fanilor. Aceștia au observat astfel o latură mai puțin cunoscută a oficialului Rapidului. VEZI GALERIA

Sabin Ilie povestește cum a pierdut aproape un 1.000.000 de euro la o masă de poker

La ani buni după ce s-a retras din fotbal, Sabin Ilie (47 ani) a mărturisit că pokerul i-a dat bătăi de cap. Mai precis, în 2005, când a divorțat de prima soție, a pierdut o sumă colosală în doar două luni și jumătate: 600.000 de euro.

Sabin Ilie: „Am pierdut salariul pe un an în China!”

„Lumea spunea că joc la păcănele, la cazino. Nu știu câtă lume m-a văzut pe mine la păcănele. Eu jucam poker. Am avut o perioadă, după ce am divorțat, în care am pierdut salariul pe un an în China.

E vorba de 600.000 de dolari. I-am pierdut în două luni și jumătate. Nu am nicio scuză. Am greșit... Eram copil. După aceea am zis stop. Nu am mai intrat niciodată într-un cazino”, a declarat Sabin Ilie pentru Fanatik.

Fostul atacant a mărturisit că nu a a ținut cont de bani când era fotbalist profesionist. Scopul principal era să-și satisfacă orice plăcere, chiar dacă nu dispunea de suma necesară.

„Așa am fost eu, cheltuitor. Am ajuns la Steaua și am primit 10.000 de dolari. Dar îmi plăcea o mașină care era 12.000 de dolari. Și-am cerut lui Adi să-mi dea 2.000. Când am ajuns la Fenerbahce, am primit 100.000 de dolari. Și mi-am luat mașină de 120.000 de dolari. Tot cu bani de la Adi”, a mai spus Sabin Ilie.