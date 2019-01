POKER FACE! Mama Serenei Williams, fara reactie dupa victoria in fata Simonei Halep! Clipul care s-a viralizat rapid

Mama Serenei Williams nu a avut nicio reactie dupa victoria fiicei ei in fata liderului mondial, Simona Halep.

Serena Williams s-a calificat in sferturile de finala la Australian Open dupa ce a invins-o intr-un meci maraton pe finalista de anul trecut, Simona Halep, scor 6-1, 4-6, 6-4, la capatul unei partide de o ora si 48 de minute de joc.

La final, cand Serena a convertit mingea de meci avuta, echipa ei a sarit in sus de bucurie in boxa oficiala, insa cu o exceptie. Mama americancei, Oracene Price, nu a avut nicio reactie si nu s-a ridicat nici macar de pe scaun in momentul victoriei Serenei.

In timp ce antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, sora sa, Venus Williams, si restul echipei americancei reactionau la fiecare punct din meci, Oracene a ramas calma si indiferenta fara a arata vreo emotie pe durata partidei fiicei ei din optimile de finala cu Simona Halep. Lipsa reactiei s-a transformat intr-un material viral pe internet, starnind tot felul de reactii si comentarii din partea urmaritorilor tenisului feminin.

"Le-a vazut pe toate, nimic nou", "Cred ca se gandeste daca e cineva surprins", "E obisnuita deja cu toate astea", "Probabil e ca: <Nici macar nu e o finala, nu trebuie sa ma ridic de pe scaun>", "Mama Serenei s-a uitat la tenis toata viata ei, probabil e obosita", "E mama Serenei vie acolo in boxa oficiala?", au fost doar cateva dintre reactiile aparute pe internet.

In continuare, Serena Williams o va intalni miercuri la Melbourne pe Karolina Pliskova.