Radu Drăgușin (23 de ani) și Valentin Mihăilă (25) au oferit autografe pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, înaintea începerii partidei România - San Marino.
Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă, alături de fani pe „Ilie Oană”
Cei doi internaționali români au fost prietenoși cu suporterii naționalei care le-au solicitat semnătura. Drăgușin și Mihăilă au făcut inclusiv poze cu fanii tricolorilor.
Radu Drăgușin nu a fost trecut de Mircea Lucescu în lotul pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. „Dragonul” mai are puțin până la revenirea după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat.
Valentin Mihăilă s-a numărat printre cei 3 fotbaliști lăsați în afara lotului de Mircea Lucescu pentru jocul cu San Marino, alături de Denis Drăguș (suspendat) și Marius Marin. Mihăilă a fost integralist cu Bosnia și a oferit pasa decisivă la golul lui Bîrligea.
Echipele de start pentru partida România - San Marino:
- România (4-2-3-1): Târnovanu - Rațiu, Ghiță, Eissat, Bancu - Dragomir, Screciu - Man, Fl. Tănase, Baiaram - Bîrligea
- Rezerve: Ionuț Radu, Aioani, Racovițan, Rus, Chipciu, I. Hagi, L. Munteanu, Olaru, Miculescu, R. Marin, Petrila, Sorescu
- Selecționer: Mircea Lucescu
- Denis Drăguș, Marius Marin și Valentin Mihăilă au fost scoși din lot.
- San Marino (4-3-2-1): Colombo - Fabbri, Valentini, Rossi, Riccardi - Golinucci, Valli Casadei, Mularoni - Pancotti, Zannoni - Giacopetti
- Rezerve: Zavoli, De Angelis, Benvenuti, Capicchioni, Cevoli, Vitaioli, Berardi, Tsoi, Sensoni, Lazzari
- Selecționer: Roberto Cevoli