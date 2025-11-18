Radu Drăgușin (23 de ani) și Valentin Mihăilă (25) au oferit autografe pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, înaintea începerii partidei România - San Marino.

Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă, alături de fani pe „Ilie Oană”

Cei doi internaționali români au fost prietenoși cu suporterii naționalei care le-au solicitat semnătura. Drăgușin și Mihăilă au făcut inclusiv poze cu fanii tricolorilor.

Radu Drăgușin nu a fost trecut de Mircea Lucescu în lotul pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. „Dragonul” mai are puțin până la revenirea după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat.

Valentin Mihăilă s-a numărat printre cei 3 fotbaliști lăsați în afara lotului de Mircea Lucescu pentru jocul cu San Marino, alături de Denis Drăguș (suspendat) și Marius Marin. Mihăilă a fost integralist cu Bosnia și a oferit pasa decisivă la golul lui Bîrligea.

Echipele de start pentru partida România - San Marino: