Steve McClaren a demisionat din funcţia de antrenor principal al naţionalei Jamaicăi după remiza albă cu selecţionata din Curacao, de marţi, care a dat o lovitură speranţelor echipei de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor din America de Nord, relatează Reuters.

Jamaica avea nevoie de o victorie pentru a se califica, dar a lovit bara de trei ori în repriza a doua, iar Curacao a rezistat şi a obţinut egalul, devenind cea mai mică naţiune care s-a calificat vreodată la turneul final al Cupei Mondiale.

Echipa fostului selecţioner al Angliei, McClaren, a terminat pe locul al doilea în Grupa B a calificărilor CONCACAF, în ciuda faptului că era favorită la calificare.

OUT! Selecționerul și-a dat demisia după ce a ratat calificarea la Mondial

Selecţionata mai are şanse să se califice la Cupa Mondială, dar va trebui să treacă prin turneul inter-confederaţii din martie, unde va întâlni echipe precum Irak şi Republica Democratică Congo.

„Să conduc această echipă a fost o mare onoare în cariera mea. Dar fotbalul este o afacere bazată pe rezultate, iar în această seară nu ne-am atins obiectivul, care era să ne calificăm din această grupă”, a declarat McClaren. „Este responsabilitatea liderului să ia iniţiativa, să-şi asume responsabilitatea şi să ia decizii în interesul echipei. După o reflecţie profundă şi o evaluare sinceră a situaţiei actuale şi a direcţiei în care trebuie să mergem, am decis să demisionez din funcţia de antrenor principal al echipei naţionale a Jamaicăi. Uneori, cel mai bun lucru pe care îl poate face un lider este să recunoască momentul în care este nevoie de o voce nouă, de energie proaspătă şi de o perspectivă diferită pentru a duce echipa mai departe.”

McClaren, care a antrenat Anglia între 2007 şi 2008 şi a fost demis după ce echipa nu s-a calificat la Campionatul European din 2008, a preluat conducerea echipei Jamaică în iulie 2024. În vârstă de 64 de ani, el a fost pe bancă la 24 de meciuri, câştigând 13 şi pierzând şase.

