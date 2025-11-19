România a închis preliminariile pentru CM 2026 cu un scor rar întâlnit în fotbalul modern: 7-1 împotriva statului San Marino, pe „Ilie Oană”.

A fost un meci fără miză, dar cu istorie. Naționala nu mai reușise să înscrie șapte goluri într-un meci oficial din 2002, când a învins Luxemburgul cu 7-0.

România n-a mai marcat șapte goluri într-un meci oficial de peste două decenii

San Marino, locul 210, a deschis scorul încă din minutul 2, prin Nicolas Giacopetti, un puști de 19 ani. România a egalat rapid, după un autogol al oaspeților, apoi a trecut la demonstrația ofensivă: Baiaram, Man, Hagi, Rațiu și Louis Munteanu au completat recitalul, alături de un al doilea autogol.

A fost o victorie de palmares, una care nu schimbă poziția din grupă. România a încheiat pe locul trei, în spatele Austriei și Bosniei. În campania pentru CM, San Marino a înscris două goluri, ambele în poarta României.

Interesant este că au trecut 23 de ani de la ultimul meci cu șapte goluri marcate. În 2002, Contra reușea un hattrick în Luxemburg, iar Viorel Moldovan puncta de două ori. Rădoi și Ghioane stabileau scorul final.

Partida de aseară egalează și cea mai mare diferență de scor într-un duel România – San Marino, după 6-0 în 1990, meci în care Florin Răducioiu marca primul lui gol la națională.

România va juca semifinala barajului pe 26 martie, în deplasare, împotriva uneia dintre Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca. Dacă trece mai departe, finala de pe 31 martie ar putea fi jucată acasă, în funcție de tragerea la sorți.

