AC Milan nu a renunțat la ideea de a-l transfera pe fundașul român, chiar dacă discuțiile din iarnă nu s-au concretizat. După ce Juventus a încercat o mutare pe ultima sută de metri a perioadei de mercato, rivala de pe San Siro și-a făcut deja temele pentru finalul sezonului. Igli Tare, directorul sportiv al „rossonerilor”, este cel care dorește cu orice preț aducerea stoperului de 24 de ani înapoi în Serie A.

Strategia italienilor este clară: vor să propună un împrumut valabil pe un sezon, cu opțiune de cumpărare definitivă în vara viitoare, potrivit spurs-web.com.

Momentul adevărului la Tottenham

Până la eventualele negocieri din vară, Drăgușin a devenit peste noapte om de bază la Londra. Situația din lotul lui Tottenham l-a propulsat pe român direct în primul "11", antrenorul neavând alte soluții viabile. Criza defensivă este profundă: Cristian Romero este suspendat patru etape după cartonașul roșu primit cu Manchester United, în timp ce Kevin Danso și Ben Davies sunt indisponibili din cauza accidentărilor.

Fundașul cotat la 22 de milioane de euro a avut parte de un sezon fragmentat, marcat de o accidentare (ruptură a ligamentelor încrucișate) care l-a ținut departe de gazon aproape un an.

Drăgușin a revenit însă în forță în 2026, fiind aruncat direct în luptele grele din Premier League. El a fost integralist în remiza cu Manchester City (2-2) și în ultima etapă, la înfrângerea cu Newcastle (1-2), și a bifat 58 de minute în înfrângerea cu Manchester United (0-2).