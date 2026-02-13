Chelsea și Bayern, dispuse să plătească suma cerută de Brighton

Chelsea Londra și Bayern Munchen au pus ochii pe portarul Bart Verbruggen, titularul dintre buturile lui Brighton & Hove Albion. Clubul din East Sussex cere 50 de milioane de lire sterline (aproximativ 57.5 milioane de euro) pentru cedarea acestuia, în vara viitoare. La finalul anului trecut, olandezul a apărut pe lista de transferuri a celor de la FC Barcelona și Real Madrid, dar cluburile spaniole nu au fost dispuse să plătească suma cerută de "Pescăruși".

Campioana Germaniei îi are la dispoziție pe goalkeeperii Manuel Neuer (39 de ani), Sven Ulreich (37 de ani), Jonas Urbig (22 de ani), Jannis Bartl (19 ani) și Leon Klanac (18 ani), în timp ce Alexander Nubel (VfB Stuttgart) și Daniel Peretz (Southampton) sunt împrumutați pentru acest sezon. Veteranii Neuer și Ulreich au contracte scadente în iulie 2026.

De partea cealaltă, Chelsea îi are sub contract pe Robert Sanchez (28 de ani), Filip Jorgensen (23 de ani), Teddy Sharman-Lowe (22 de ani) și Gabriel Slonina (21 de ani), în timp ce Mike Penders (Strasbourg) și Ted Curd (Boreham Wood) sunt împrumutați.

Verbruggen este liderul unei generații bune de tineri portari olandezi

Bart Verbruggen (23 de ani / 193 cm) este născut la Zwolle (provincia Overijssel) și s-a format la academiile cluburilor WDS '19 și NAC Breda. La nivel de seniori a evoluat pentru Anderlecht (2020-2023) și Brighton & Hove Albion (2023-prezent / l-a transferat pentru 20 de milioane de euro, în iulie 2023). Are 26 de selecții pentru naționala de seniori a Olandei, cu care a participat la Euro 2024. În palmaresul său se găsește Anderlecht Player of the Season (2022-2023).

Verbruggen este cotat la 35 de milioane de euro și face parte dintr-un grup de tineri portari olandezi cu potențial, care îi mai cuprinde pe Robin Roefs (23 de ani / Sunderland), Rome-Jayden Owusu-Oduro (21 de ani / AZ Alkmaar), Maxim Dekker (21 de ani / AZ Alkmaar), Tom de Graaff (21 de ani / Utrecht), Bernt Klaverboer (20 de ani / Heerenveen) și Joeri Heerkens (19 ani / Ajax).

