„Eu cu Pițurcă am ajuns așa: mă uit la el și râd. Pentru că eu știu cum a fost adevărul și toate, cu Steaua și tot, tot, tot. Și eu mă uit și râd. Adică ce să pot să… N-ai cum. Adică ai fost prieten cu el… Păi, ce să faci, mă, că te aduce într-o stare. Spune uneori niște lucruri...” , a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik .

Patronul de la FCSB, Gigi Becali , a intervenit în conflictul verbal dintre Victor Pițurcă și Laurențiu Reghecampf și a transmis că atacurile fostului său colaborator nu îl deranjează, ba chiar îl amuză. Becali a susținut că știe exact cum au stat lucrurile în privința clubului și a izbucnit în râs când a auzit că Reghecampf i s-a adresat fostului selecționer cu apelativul „nenea Pițurcă” .

Gigi Becali, gata să arate documentele la TV

Omul de afaceri a susținut că intenționează să prezinte în direct, la TV, documentele parafate la notar privind modul în care a preluat clubul în urmă cu mai multe decenii. Potrivit lui Becali, acțiunile au fost împărțite inițial între el, Viorel Păunescu și Victor Pițurcă, iar ulterior fostul antrenor i-ar fi vândut participația sa de 4% pentru jumătate de milion de euro.

„Eu, într-o zi, o să mă duc la o televiziune (…) unde o să vin cu actele parafate de notar: 33% Păunescu, 33% Pițurcă Victor, 33% Becali, 1% Ghiorghișor. Repet: parafate de notar: Steaua București. Semnate de el. O să vedeți: 2 milioane de dolari Pițurcă le-a cesionat lui Becali. Eu îi dădeam lui bani să ia pe numele lui, că trebuia să fim egali în bani. Adică am pus bani, puneam bani egal, cum ar veni. Și eu când puneam, puneam 1 milion pe numele lui. Pe urmă a fost corect, nu îmi fura banii.

Și mi-a dat acțiunile mie înapoi. Eu vin cu act! Vânzare: «Pițurcă vinde 4% lui Becali cu 500 de mii de euro». Deci el a vândut, adică a luat 500 de mii de euro pe 4% la societatea asta care nu e Steaua. Vă dați seama de nebunia nebuniilor lumii? E de râs. Adică tu să iei 500 de mii pe 4%, dar aia nu e Steaua? Cum adică tu semnezi că e Steaua București: 33%, 33%, 33%, dar de fapt nu e. Vă dați seama? Și atunci îmi vine să râd!”, a mai spus Gigi Becali.