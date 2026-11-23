Invitatul lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan la emisiunea „Fața la Joc”, de pe VOYO SPORT 1, Aliuță a rememorat întâmplările din vestiarul Stelei, dar și momentul în care a fost la un pas să semneze cu Dinamo, înainte să aleagă Rapidul lui Răzvan Lucescu.

Un mesaj trimis din greșeală lui Victor Becali a declanșat scandalul

Fostul fotbalist a început povestea de la plecarea lui Victor Pițurcă de la Steaua. Aliuță a spus că îl aprecia pe tehnician și a vrut să-i transmită un mesaj după despărțirea de club. Numai că, în loc să-i scrie lui Pițurcă, i-a trimis mesajul lui Victor Becali.

„Eu așa am plecat de la Steaua! Plecase «nea Piți» și începuseră jucătorii... Unii se bucurau, știi cum e: când nu joci, te bucuri; când joci, îți pare rău de antrenor, fiindcă făcuse un nucleu foarte bun. Aveam un lot bun. Victor Pițurcă a fost un antrenor, din punctul meu de vedere, foarte bun.

Aud acolo că nea Piți a plecat, eram cu Neaga, cu toții. Și zic să îi dau și eu mesaj. Și, în loc să îi dau lui Victor Pițurcă, îi dau lui Victor Becali (n.r. - râde). «Îmi pare rău că ați plecat, sper ca pe viitor să mai lucrăm împreună», punct. N-am zis ceva de cineva, că nici astăzi nu sunt genul să bârfesc pe cineva”, a povestit Aliuță.

Potrivit fostului mijlocaș, mesajul a ajuns ulterior la Gigi Becali, pe un traseu care ar fi trecut prin Stanciu și Mihai Stoica. Patronul FCSB-ului ar fi aflat astfel că Aliuță păstrase legătura cu fostul antrenor.

Gigi Becali a intrat în vestiar și i-a acuzat pe jucători că sunt trădători

Momentul tensionat s-a petrecut după un meci pierdut de Steaua cu Rapid, în Giulești, într-o perioadă în care echipa era pregătită de Walter Zenga. Aliuță susține că Gigi Becali a intrat în vestiar și a început să-i ia la întrebări pe fotbaliști, pe care îi acuza că vorbesc cu Pițurcă.

„Gigi a venit în vestiar după meciul cu Rapid. (...) A intrat în vestiar și a început să ia pe fiecare, care e trădător: «Tu vorbești cu Piți, că eu nu vreau trădători la echipă», și a început să țipe pe acolo, știi? Toți erau în vestiar, și Zenga. Zenga, crede-mă pe cuvânt, n-a scos un cuvânt, n-a avut autoritate.

Îți spun! Un antrenor cum a făcut Bergodi când l-a dat afară, e diferență între cei doi. Zenga a tăcut, ca să rămână antrenor la Steaua. Cât a fost Zenga de mare, n-a avut personalitate acolo. Și nu sunt singurul jucător care a mai trăit lucrul ăsta, fiindcă echipa lui Zenga la început nu o făcea el la Steaua”, a declarat fostul fotbalist.