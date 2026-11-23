Invitatul lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan la emisiunea „Fața la Joc”, de pe VOYO SPORT 1, Aliuță a rememorat întâmplările din vestiarul Stelei, dar și momentul în care a fost la un pas să semneze cu Dinamo, înainte să aleagă Rapidul lui Răzvan Lucescu.
Un mesaj trimis din greșeală lui Victor Becali a declanșat scandalul
Fostul fotbalist a început povestea de la plecarea lui Victor Pițurcă de la Steaua. Aliuță a spus că îl aprecia pe tehnician și a vrut să-i transmită un mesaj după despărțirea de club. Numai că, în loc să-i scrie lui Pițurcă, i-a trimis mesajul lui Victor Becali.
„Eu așa am plecat de la Steaua! Plecase «nea Piți» și începuseră jucătorii... Unii se bucurau, știi cum e: când nu joci, te bucuri; când joci, îți pare rău de antrenor, fiindcă făcuse un nucleu foarte bun. Aveam un lot bun. Victor Pițurcă a fost un antrenor, din punctul meu de vedere, foarte bun.
Aud acolo că nea Piți a plecat, eram cu Neaga, cu toții. Și zic să îi dau și eu mesaj. Și, în loc să îi dau lui Victor Pițurcă, îi dau lui Victor Becali (n.r. - râde). «Îmi pare rău că ați plecat, sper ca pe viitor să mai lucrăm împreună», punct. N-am zis ceva de cineva, că nici astăzi nu sunt genul să bârfesc pe cineva”, a povestit Aliuță.
Potrivit fostului mijlocaș, mesajul a ajuns ulterior la Gigi Becali, pe un traseu care ar fi trecut prin Stanciu și Mihai Stoica. Patronul FCSB-ului ar fi aflat astfel că Aliuță păstrase legătura cu fostul antrenor.
Gigi Becali a intrat în vestiar și i-a acuzat pe jucători că sunt trădători
Momentul tensionat s-a petrecut după un meci pierdut de Steaua cu Rapid, în Giulești, într-o perioadă în care echipa era pregătită de Walter Zenga. Aliuță susține că Gigi Becali a intrat în vestiar și a început să-i ia la întrebări pe fotbaliști, pe care îi acuza că vorbesc cu Pițurcă.
„Gigi a venit în vestiar după meciul cu Rapid. (...) A intrat în vestiar și a început să ia pe fiecare, care e trădător: «Tu vorbești cu Piți, că eu nu vreau trădători la echipă», și a început să țipe pe acolo, știi? Toți erau în vestiar, și Zenga. Zenga, crede-mă pe cuvânt, n-a scos un cuvânt, n-a avut autoritate.
Îți spun! Un antrenor cum a făcut Bergodi când l-a dat afară, e diferență între cei doi. Zenga a tăcut, ca să rămână antrenor la Steaua. Cât a fost Zenga de mare, n-a avut personalitate acolo. Și nu sunt singurul jucător care a mai trăit lucrul ăsta, fiindcă echipa lui Zenga la început nu o făcea el la Steaua”, a declarat fostul fotbalist.
Aliuță a explicat că nu a rămas indiferent în fața acuzațiilor și i-a răspuns patronului chiar în fața colegilor. Replica sa a fost una directă, care l-a înfuriat pe Becali.
„Și a început Gigi să țipe și i-am zis: «Sunteți un om bun!». Oricum, s-a mai schimbat Becali față de cum era. Nu știu dacă în bine, dar s-a mai schimbat. Era mai tânăr, mai glumeai cu el, era mai uman. Și a început să țipe și i-am zis: «Sunteți un om bun, dar la fotbal nu vă pricepeți!». Îți dai seama, am zis de față cu toată lumea”, a povestit Aliuță.
Gigi Becali a venit peste el în parca și l-a amenințat cu bătaia
Fostul mijlocaș a relatat că episodul nu s-a încheiat în vestiar. După ce a părăsit încăperea, Gigi Becali l-ar fi așteptat în parcarea clubului și l-ar fi confruntat din nou. Aliuță spune că patronul l-a amenințat și a insistat asupra replicii pe care acesta i-o adresase.
„El zice că nu a auzit. După aceea, oamenii de lângă el, până am ajuns eu sus, că Petre Marin este martor, la parcare la Steaua, sus acolo, când să ajung la mașină, a venit Gigi, pac, să deschidă mașina: «Că te bat, că ce ziceai tu, că băi, că n-am auzit eu, că eu nu mă pricep la fotbal», de parcă s-ar fi priceput și l-aș fi jignit.
Îți dai seama că fierbeam. Dacă îmi zicea mie singur atunci, în nebunia aia... Dar avea în spate patru, ce să îi zici, știi? Țipa pe acolo că mă bate, Petre îmi făcea semn să tac. Și am plecat. După care, am zis că nu mai stau la Steaua. M-am dus a doua zi și i-am zis că vreau să plec”, a relatat Marian Aliuță.
Aliuță era aproape să semneze cu Dinamo, dar a ales Rapidul!
După conflictul cu Gigi Becali, fostul mijlocaș a început să caute o nouă echipă. Dinamo a fost una dintre variantele concrete, iar Aliuță a discutat cu Cristi Borcea despre posibilitatea de a ajunge în Ștefan cel Mare. Urma chiar să se întâlnească cu acesta și cu Victor Becali pentru a pune la punct mutarea.
Numai că, în drum spre restaurantul „Doi Cocoși”, unde avea programată întâlnirea, a primit un telefon de la Gigi Corsicanu. Acesta era alături de Răzvan Lucescu și Dinu Vamă și i-a cerut să oprească pentru o discuție.
„Se auzise tot și a vrut să mă ia Dinamo. Și eram cu Borcea, vorbisem cu Borcea, cred că era de 2-3 ori să ajung la Dinamo. Și, în drum spre «Doi Cocoși» să mă văd cu Victor Becali și cu Borcea, mă sună Corsicanu, era cu Gigi, și m-a sunat, era cu Răzvan și cu Dinu Vamă, Dumnezeu să îl odihnească.
Îmi spune: «Ai două minute să oprești pe Dorobanți, că știm că te duci spre Doi Cocoși, dar vreau să vorbesc puțin cu tine». Îți dai seama că m-am oprit, mi-a spus că «tata vrea să te aducă înapoi la Șahtior». Pentru mine a fost din nou: «De ce am plecat de la Șahtior, greșisem, și uite unde am ajuns»”, a continuat Aliuță.
„Și am ajuns acolo, și când am văzut proiectul și Răzvan Lucescu, băiat inteligent, nu aveai cum să refuzi un asemenea om, am acceptat imediat. Nici nu m-am mai dus, ăia mă așteptau acolo (n.r. - Borcea și Victor Becali). L-am sunat și i-am zis că vreau să merg la Rapid. Era și o problemă la Dinamo. Rivalitatea era mare”, a încheiat Marian Aliuță.
Cariera lui Marian Aliuță
Marian Aliuță a evoluat la Steaua în două perioade, iar între 2002 și 2004 a fost unul dintre jucătorii formației din Ghencea. În vara lui 2004, a ajuns la Rapid, după conflictul cu Gigi Becali. De-a lungul carierei, fostul mijlocaș a mai jucat la Șahtior Donețk, Sheriff Tiraspol, Poli Timișoara, FC Vaslui și Neftçi Baku. A strâns și cinci selecții la echipa națională a României.