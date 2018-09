ULTIMA ORA | Unde merge Danciulescu dupa ce a plecat de la Dinamo! Va fi director sportiv

Ionel Danciulescu si-a reziliat astazi contractul cu Dinamo

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Danciulescu a plecat de la Dinamo este asteptat la Federatie. Mirel Radoi spune ca Danciulescu are sanse mari sa semneze cu FRF, unde va ocupa pozitia de director sportiv la nationala U21.

E chiar postul lasat liber de Radoi, devenit intre timp selectionerul nationalei de tineret.

"In momentul in care va semna, ne vom apuca de munca. Nu este foarte usor, eu am lucrat pe postul acesta, nu este o munca usoara."

"In momentul in care am acceptat sa fiu selectioner, am zis ca ar fi bine ca nationala de tineret sa aiba un director spotiv."

"Acesta ar putea sa fie Danciu, dar au mai fost si alte nume propuse. Federatia urmeaza sa decida daca cel ales este Danciulescu."

"Eu cred ca este un post care trebuie ocupat, care nu trebuie lasat liber, ca sa poata sa se continue munca de care atat noi, cat si nationala mare, avem nevoie. E vorba de relatia cu cluburile, cu directorii sportivi... Cred ca ar fi benefica numirea unui fost fotbalist pe acea functie", a spus Mirel Radoi pentru PRO TV.