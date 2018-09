"De sapte ani asta a fost visul meu!" Niculescu, increzator in viitorul lui Dinamo | Mesajul transmis suporterilor dinamovisti

Claudiu Niculescu este noul antrenor de la Dinamo.

Niculescu ii ia locul lui Florin Bratu pe banca dinamovistilor si a semnat un contract pe doi ani.

Fost jucator la Dinamo, Claudiu Niculescu a vorbit despre dorinta sa de a ajunge din nou la clubul la care a facut prerformanta si despre momentul dificil in care preia echipa.

"De cand stiti, de sapte ani de cand m-am apucat de aceasta meserie, am spus de fiecare data ca visul meu este sa antrenez Dinamo. Imi doresc sa fac performanta cel putin cum am facut ca jucator la Dinamo. Treubuie sa-i cunosc pe jucatori, cred ca vom face treaba buna impreuna.

Nu m-am temut pentru ca am incredere in mine si am incredere si in echipa, chiar daca au fost probleme in aceste etape. O sa am o discutie si cu Florin, o sa-l sun maine dimineata. Nu mi-a fost teama absolut deloc, pentru ca am incredere in ceea ce fac si cred ca o vom scoate la capat", a spus Niculescu la iesirea de la negocieri.

Noul antrenor al celor de la Dinamo le-a transmis un mesaj si fanilor si spune ca spera sa-i readuca la stadion.

"Voi face tot ceea ce va depinde de mine, in primul rand pentru a-i aduce la stadion. Acesta este unul dintre principalele mele obiective in acest moment, sa readuc fanii la stadion. Sper ca vor veni si vor incuraja echipa, pentru ca echipa are nevoie in acest moment", a spus Niculescu.