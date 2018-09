PRIMA DECIZIE luata de Claudiu Niculescu la Dinamo! Cine e capitan in urma scandalului MONSTRU cu Nistor

Claudiu Niculescu a fost prezentat azi la Dinamo si are misiunea de a califica echipa in playoff.

Noul antrenor al formatiei Dinamo, Claudiu Niculescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca mijlocasul Dan Nistor, cel care a avut un conflict cu fostul tehnician Florin Bratu, va ramane in continuare capitanul formatiei din Soseaua Stefan cel Mare.

"Dan Nistor va ramane capitan la Dinamo. Nu am apucat sa vorbesc cu el pentru ca nu am discutat cu niciun jucator. O voi face azi. In special voi discuta cu Dan Nistor pentru ca pentru mine este unul dintre cei mai buni jucatori din Romania in acest moment. Trebuie sa discutam, sa imi spuna ce simte, ce s-a intamplat de fapt... Sunt convins ca va redeveni jucatorul de acum o luna de zile care tragea echipa dupa el. Nistor trebuie sa faca totul pentru Dinamo si sunt sigur ca va face acest lucru. Eu am mare incredere in toti baietii pe care ii am acum in lot, impreuna vom face treaba buna. Sunt convins ca impreuna vom depasi acest moment. De azi intru in paine pentru ca maine e primul meci. Tratam cu foarte mare seriozitate partida cu Dacia Unirea Braila pentru ca acest trofeu este unul dintre obiectivele echipei. Am castigat Cupa cu Voluntari si sper sa o castig si cu Dinamo", a spus Niculescu.

Noul antrenor a mentionat ca si l-ar dori in lot pe Gicu Grozav, fotbalist liber de contract in acest moment. "Pe Gicu Grozav mi-l doresc, normal. Cu mine antrenor la U Cluj a explodat el ca jucator. Asa ca e normal sa mi-l doresc. E un jucator de echipa nationala, poate e in urma cu pregatirea, nu stiu, dar e clar ca mi l-as dori", a afirmat Niculescu.

Presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat insa in cadrul aceleiasi conferinte de presa ca transferul lui Grozav nu se va realiza. "In acest moment nu e posibil sa vina Gicu Grozav. Noi am discutat cu el, i-am facut o oferta, atat cat am putut noi, iar el a refuzat. Mie nu imi sta in fire sa promit lucruri pe care nu le pot face", a precizat David.

Tehnicianul Claudiu Niculescu a fost prezentat oficial, luni, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti. Noul antrenor, care il inlocuieste in functie pe Florin Bratu, a semnat un contract valabil pana la 30 iunie 2020 cu FC Dinamo.