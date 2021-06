OPINIE | Gabriel Chirea, despre noile forte maghiare, Sepsi si Csikszereda: "Banii Ungariei au luat pe sus anemicul fotbal romanesc!"

In timp ce fanii si oamenii de fotbal din Romania traiesc din amintiri, mai multe echipe isi disputa palmaresul fiecarui club de traditie din Romania, iar banii sunt putini si prost administrati, fondurile imense investite de Budapesta incep sa dea roade.

Singurul club din asa-numitul "Tinut Secuiesc", care avea o traditie in fotbalul din Romania, era ASA Tg. Mures. Sub denumirea Asociatia Sportiva a Armatei, muresenii au fost vicecampioni in sezonul 1974-1975, cand Dinamo a devenit campioana cu o diferenta de doar trei puncte, au jucat finala Cupei Balcanice in 1973, cand au fost invinsi de Lokomotiv Sofia (1-1, 0-2), si au participat de trei ori in cupele europene, pierzand de fiecare data in primul tur al Cupei UEFA, in fata unor echipe dificile (1975-1976, Dinamo Dresda 2-2, 1-4 / 1976-1977, Dinamo Zagreb 0-1, 0-3 / 1977-1978, AEK Atena 1-0, 0-3). Sub denumirea Asociatia Sportiva Ardealul, clubul a castigat Supercupa Romaniei (2015), a fost vicecampioana Ligii 1 (2014-2015), pierzand titlul in mod dramatic in ultima etapa, si fiind eliminata in turul al treilea al preliminariilor Europa League de AS Saint-Etienne (0-3, 2-1).

In ultimele sezoane, Sepsi Sf. Gheorghe si FK Csikszereda Miercurea Ciuc au facut salturi calitative istorice in fotbalul romanesc, desi cluburile din respectivele orase nu jucasera mai sus de nivelul Ligii 3, puterea financiara a judetelor este limitata si fotbalul are in aceasta zona transilvaneana mult mai putini fani decat hocheiul pe gheata.

Sepsi s-a infiintat in 2011, ca un continuator neoficial al defunctului Olt Sport Klub, si a promovat rapid in Liga 4 (2013), Liga 3 (2014), Liga 2 (2016) si Liga 1 (2017). Cu fonduri generoase oferite de guvernul de la Budapesta, Sepsi a reusit sa isi renoveze vechiul Stadion "Municipal", pentru a putea juca meciurile din prima divizie pe teren propriu, a inceput constructia unei arene de 8.000 de locuri si 25 de milioane de euro, care e finalizata si va fi inaugurata la inceputul viitorului sezon, a dat in folosinta o baza moderna de pregatire si si-a reformat academia. Stabilitatea financiara a facut ca Sepsi sa atraga jucatori de calitate, sa isi mentina locul in Liga 1, apoi sa se califice pentru prima data in play-off, in sezonul 2018-2019, cand a terminat pe locul al saselea.

Sepsi a jucat si finala Cupei Romaniei (2019-2020), pierzand la limita duelul cu FCSB, 0-1, dar a contestat arbitrajul lui Sebastian Coltescu si faptul ca un inalt oficial FRF a vizitat vestiarul adversarilor la pauza meciului, pentru a le oferi indicatii jucatorilor. In aceasta stagiune, covasnenii au reusit un nou progres: s-au calificat din nou in play-off, au terminat pe locul al patrulea si au castigat finala barajului de Conference League impotriva Viitorului, 1-0, urmand sa joace in editia viitoare a cupelor europene.

FK Csikszereda Miercurea Ciuc este un club fondat in 1904 si reinfiintat in 1919 si 2010. Fotbalistii ciucani au evoluat sub denumirea ARF, CTE, AS, IUPS, Tractorul, Rapid si CSM (VSK), dar s-au aflat mereu in umbra echipei de hochei pe gheata HSC Csikszereda, multipla campioana nationala, si nu au urcat niciodata mai sus de divizia a treia, indiferent daca au evoluat in campionatele din Romania sau Ungaria.

Desfiintata in 2000 din cauza problemelor financiare, echipa a fost reinfiintata in 2010, semnand un parteneriat de colaborare cu Puskas Akademia, clubul favorit din Ungaria al lui Viktor Orban. Incepand cu 2012, gruparea a fost redenumita FK Csikszereda, s-a creat Szekelyfoldi Labdarugo Akademia si s-a reusit promovarea in Liga 3, dupa a treia incercare. In sezonul 2016-2017, s-a egalat cea mai buna performanta din istoria fotbalului din Miercurea Ciuc, locul al treilea in Liga 3, care mai fusese atins doar in 1989. Dupa mai multe promovari ratate, s-a reusit urcarea in esalonul secund, in 2019, dar si atingerea sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, unde echipa a fost eliminata de CSU Craiova (0-3), dupa ce, in fazele precedente, trecuse de Harman, Aerostar Bacau, Energeticianul si Dinamo.

In sezonul actual, echipa de seniori s-a calificat in play-off-ul pentru promovarea in Liga 1 si a terminat pe locul al cincilea in ierarhia finala, dar "ros-negrii" au pastrat sanse la promovare pana in ultima etapa. De asemenea, echipa U19 a cucerit in premiera Liga Elitelor pentru cea mai mare categorie de juniori, dupa ce a castigat Seria Vest cu 57 puncte, peste CFR Cluj si Gaz Metan Medias, care au avut fiecare 46 puncte, apoi a trecut de FCSB in semifinale (3-1, 3-2) si a invins FC Viitorul (2-1) in finala. In acelasi timp, cu banii de la Budapesta, tribuna oficiala a arenei din Miercurea Ciuc a fost renovata si s-au creat locuri de cazare, baza de pregatire a fost marita si modernizata, iar acum se vrea cresterea capacitatii pana la 3.000 de locuri prin construirea tribunei a doua.

Guvernul de la Budapesta mai vrea demararea unor proiecte fotbalistice asemanatoare la Tg. Mures si Oradea, vorbindu-se neoficial si de academii pentru juniori in Cluj, Satu Mare sau Salaj, zone cu numerosi etnici maghiari. In urmatorii ani, cel mai probabil, vom avea tot mai multe echipe din comunitatile maghiare ridicate artificial in clasamente si intre diviziile fotbalului romanesc, prin ajutorul financiar generos de peste granita, si tot mai multi fotbalisti nascuti si formati in Romania vor alege sa evolueze pentru nationala Ungariei.

In timp ce maghiarii s-au calificat la Euro 2020, Ferencvaros a jucat in grupele Champions League si Fehervar a fost la un pas de grupele Europa League (1-3 cu Standard Liege, in play-off), noi ne uitam uluiti cum o echipa inventata de guvernul maghiar castiga cel mai puternic campionat de juniori al tarii, iar o alta, de seniori, este la o intindere de brat de titlul in Liga 1 si se califica in cupele europene. Ambele, finantate cu bani pompati direct de Budapesta si cu sponsori precum Mol, OTP Bank, Belfry Group sau Hodut Kft, firme considerate private, dar cu legaturi puternice cu statul maghiar sau actualul guvern.

Investitia maghiarilor in fotbalul romanesc trage doua semnal de alarma. In primul rand, nivelul fotbalului romanesc este unul foarte scazut, in zona semi-amatorismului, daca cluburi infiintate in ultimii 10 ani, in zone fara traditie, pot parcurge atat de usor drumul de la baza la varful piramidei profesioniste, la nivel de seniori si juniori. De asemenea, daca guvernul maghiar a cerut imperativ ca banii sa mearga catre proiecte de infrastructura si in academiile de juniori, urmarind atent cheltuirea fiecarui forint pentru a nu exista nicio posibilitate de "sifonare", primariile, consiliile judetene si alte institutii ale statului roman, care mimeaza ca finanteaza cluburi de fotbal, au investit cu precadere in lucruri volatile, precum salariile jucatorilor profesionisti, sume de transfer si comisioanele impresarilor, aratandu-se jigniti daca FRF le-a cerut cu vorba buna sa dezvolte fotbalul juvenil si sa promoveze jucatori tineri, contestand de asemenea, inclusiv in instanta si la TAS, regula U21.

In al doilea rand, este ciudata impasibilitatea statului roman, care urmareste fara reactie faptul ca un stat vecin, si nu de fiecare data prieten, investeste discriminatoriu pe teritoriul tarii sale, in ceea ce unii ar putea considera ca finantarea unei ideologii ce frizeaza macho-nationalismul. Pe langa fotbal si sport, guvernul de la Budapesta mai ajuta exclusiv etnicii maghiari din Romania care activeaza in domenii precum agricultura, cultura, imobiliare, invatamant, turism, culte sau industrie, in detrimentul competitivitatii cetatenilor romani sau a afacerilor lor.

Care ar fi reactia diplomatica, daca Romania ar anunta ca vrea sa investeasca sute de milioane de euro in cluburi de fotbal din Republica Moldova, Ucraina (Cernauti, Odesa, Transcarpatia, Mikolaiv, Kirovohrad), Bulgaria (Vidin, Vrata, Plevna), Serbia (Voivodina, Timoc), Grecia (Pind) sau alte tari cu comunitati imense de imigranti romani (Italia, Spania, UK, Austria, Germania, Franta etc.) sau in echipe din Budapesta, Gyula (Jula), Magyarcsanad (Cenadul Unguresc), Ketegyhaza (Chitighaz), Mako (Macau), Mehkereki (Micherechi), Szeged (Seghedin) sau Battonya (Batania), orase maghiare cu un procent insemnat de etnici romani?

Raspunsul e simplu: cum nu exista niciun compromis politic de facut pentru crearea unei coalitii parlamentare sau guvernamentale si este un lucru la limita legalitatii, eticii sportive si fair-play-ului financiar, investitia ar fi sugrumata din fasa. Asa cum s-a intamplat cu oferta pentru tehnologia 5G propusa de cel mai mare operator de servicii de telecomunicatii din Romania, nevoit sa se retraga de pe piata din Ungaria, dupa o activitate de 23 de ani, si sa vanda operatiunea catre 4iG Plc.

Pana la noi informatii, in sezonul 2021-2022, putem considera ca Sepsi pleaca cu sanse la fel de mari ca CFR Cluj, FCSB si Craiova la castigarea titlului in Liga 1, iar Csikszereda este in pole position pentru promovarea din Liga 2. Cele doua cluburi, la fel ca NK Osijek (Croatia), NK Nafta Lendava (Lendava), DAC Dunajska Streda (Slovacia) sau FK Backa Topola (Serbia), inventate si ele de statul maghiar, plus alte proiecte care urmeaza sa fie infiintate, sunt aici sa ramana pe termen lung, nu sunt prezente trecatoare.

Text: Gabriel Chirea

Sursa foto: @osksepsi