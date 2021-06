OPINIE | Gabriel Chirea, despre atacul de cord al lui Eriksen: "Interventia e studiu de caz! In aceeasi situatie, Ekeng a murit cu zile"

Patrick Ekeng si Christian Eriksen au suferit infarct miocardic acut. Primul nu a avut nicio sansa de supravietuire la Bucuresti, celelalt a fost resuscitat cu succes la Copenhaga.

Patrick Ekeng, fotbalistul lui Dinamo, a murit, pe 6 mai 2016, dupa ce s-a prabusit subit pe teren, in minutul 70 al meciului dintre Dinamo si Viitorul Constanta. Dupa mult prea multe secunde de uluiala, arbitrul Florin Marcu i-a permis accesul pe teren medicului lui Dinamo, Liviu Batineanu, in urma rugamintilor insistente ale jucatorilor celor doua echipe. Batineanu a constatat gravitatea situatie, dar nu a inceput manevrele de resuscitare, ci a chemat, la randul sau, echipajul ambulantei private, care se afla in incinta stadionului la fiecare meci din Liga 1.

Conform datelor din ancheta, doctorita ar fi mancat seminte si ar fi fumat langa ambulanta, in momentul tragediei, asa ca a intervenit cu intarziere, dupa alte cateva minute. Nici ea nu a inceput manevrele de resucitare si nici nu a folosit defibrilatorul, desi in cazurile de infarct miocardic acut, este esential sa se intervina cat mai rapid, de preferat in primele doua-trei minute, pentru stabilizarea starii de sanatate si pentru minimalizarea efectelor adverse.

Fotbalistul a fost incarcat in masina si dus la Spitalulul de Urgenta "Floreasca", cu un ocol de alte cateva minute, desi unitatea spitaliceasca se afla literalmente la 50 de metri de locul unde acesta lesinase. Meciul a continuat, coechipierii si oficialii lui Dinamo necerand sau neobtinand de la observatorul de joc intreruperea lui. Ekeng nu a avut prea multe sanse de supravietuire, din cauza tratamentul aplicat tardiv, la peste 10 minute dupa atacul de cord.

Pe 5 februarie 2018, medicul Mihaiela Elena Duta a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului Capitalei pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Doi ani mai tarziu, ea a a fost condamnata, in prima instanta, de magistratii Judecatoriei Sectorului 2 la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare, fiind obligata sa faca si 60 de zile de munca in folosul comunitatii si sa plateasca 200.000 de euro daune.

........

Situatia a fost total diferita, astazi, la meciul dintre Danemarca si Finlanda, contand pentru Grupa B a Euro 2020. In ultimele minute ale primei reprize, Christian Eriksen s-a prabusit la pamant subit, fara sa fie atins de vreun adversar. In urmatoarele secunde, arbitrul Anthony Taylor a oprit meciul si a chemat de urgenta staff-ul medical al nationalei daneze. Capitanul Simon Kjaer s-a repezit la coechipierul sau si l-a intors pe o parte, impiedicandu-l sa isi inghita limba.

In urmatorul minut, patru ambulantieri au intrat pe teren, cu trusa medicala, targa si defibrilator, iar medicul specialist in interventii de urgenta a inceput imediat manevrele de resuscitare. Dupa alte cateva secunde, i-a aplicat primele socuri electrice. In timpul manevrei, coechipierii au facut zid in jurul lui Eriksen, impiedicand ca imagini cu acesta intr-o ipostaza dureroasa sa fie inregistrate.

Dupa 7 minute, in care coechipierii Kjaer si Schmeichel au avut timp sa consoleze si sotia coboranta in lacrimi pe teren, Erikson a fost transportat la spital, dupa ce si-a revenit in simturi, cu o masca de oxigen pe fata. Meciul a fost intrerupt si s-a reluat doar dupa ce delegatia daneza a aflat ca starea lui Eriksen e stabila. Conform specialistilor consultati de media din Romania, mijlocasul lui Inter Milano a suferit tot un infarct miocardic acut, dar sansele sa se recupereze total sunt foarte mari, datorita interventiei rapide a medicilor prezenti pe stadionul Parken.

La Copenhaga, interventia in cazul lui Eriksen s-a desfasurat conform manualului, in totala antiteza cu incidentul de la Bucuresti ce a dus la decesul lui Ekeng, ceea ce demonstreaza ca Romania este inca sabotata de lipsa de profesionalism si subjugata fenomenului formelor fara fond. Intr-o tara in care pretul unei vieti e foarte ieftin, poate fi o explicatie pentru ca vedem Euro 2020 la televizor, dincolo de minusurile sportive ale echipei nationale.