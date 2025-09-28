OPINIE FCSB, încă departe, dar dă semne de revenire. Caramavrov scrie despre a doua victorie consecutivă la zero a campioanei

FCSB, &icirc;ncă departe, dar dă semne de revenire. Caramavrov scrie despre a doua victorie consecutivă la zero a campioanei Opinii
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Editorial de Florin Caramavrov după FCSB - Oțelul Galați 1-0, în Superliga României.

TAGS:
FCSBeditorialFlorin CaramavrovSport.roLiga 1Gigi BecaliElias CharalambousFCSB - OtelulOtelul GalatiSuperliga Romanieiflorin tanase
Din articol

Nu m-a impresionat FCSB la niciun capitol. Ba din contră, mi s-a părut că Oțelul e mai echipă, mai bine legată, mai incisivă, mai bătăioasă, dar cu limitele ei la finalizare și cu autonomie de mașină electrică, limitată la o oră de „mers”. După minutul 60, resursele fizice ale gălățenilor s-au cam diminuat, iar de pe bancă nu au venit jucători care să redea agresivitatea inițială.

Dar „banca” FCSB-ului a fost senzațională la acest meci. Când îi arunci în luptă pe Cisotti și Miculescu, probabil cei mai buni jucători ai echipei în acest sezon, balanța se înclină imediat. Chiar și Chiricheș, la vârsta lui, chiar și Edjouma, cu pierderile lui de memorie fotbalistică în anumite episoade ale jocului, au adus calitate. Iar rezerve neutilizate au rămas alți jucători cu nume: Alibec, complet ieșit din formă, Politic, adus ca mare vedetă de la Dinamo, și Mihai Popescu, anul trecut om de bază. 

Apărarea a început să funcționeze

Cel mai mare plus al echipei antrenate de Charalambous este că în două meciuri, unul în Europa League și unul în campionat, nu a luat gol, așa cum se întâmplase în 13 din precedentele 14 partide oficiale. Apărarea a funcționat aproape de capacitatea normală. Ngezana pare că s-a trezit la realitate, Radunovici joacă din experiență, Pantea și-a făcut treaba, deși e cam aerian uneori, Chiricheș a intrat bine, chiar dacă mai dă emoții fanilor când ține prea mult de minge și se lansează în depășiri periculoase. 

Doar Alhassan n-a mai avut evoluția atletică din Olanda, iar de la Olaru oamenii care țin cu FCSB încă așteaptă acțiunile incisive, golurile și assisturile dinaintea accidentării care l-a ținut departe de gazon câteva luni bune. 

  • Fcsb otelul galati superliga superbet 28092025 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

De ce sunt menajați Miculescu și Cisotti?

Bineînțeles, e problema celor care conduc acest club, de fapt a lui Becali, că menajează jucători aflați în vârf de carieră, gen Miculescu și Cisotti. Dacă la cel de-al doilea putem înțelege, fiindcă a depășit 30 de ani, la primul e total aiurea. Să ai un jucător care câștigă atâtea dueluri, care are forță, apare și la finalizare, face excelent și faza defensivă, și să-l odihnești de parcă lucrează în schimburi, 12 cu 24, nu e vreo mare găselniță, ci o prostie în adevăratul sens al cuvântului. Mai rău îl amețești, în loc să-i dai continuitate.

Problema mare a FCSB-ului, așa cum au spus-o și marii specialiști din fotbalul românesc, este la jucătorul „under'. Toma e prea fricos, deși are calități. Stoian e prea tânăr, are doar 17 ani. Cercel s-a accidentat, dar și el are numai 18 ani. De cele mai multe ori, „underii” campioanei nu contribuie cu mai nimic la jocul echipei. Probabil că aici Becali a greșit strategia. Bine, nu numai aici.

Dar, per total, așa cum am remarcat și după meciul cu Go Ahead Eagles, sunt semne de revenire, deși FCSB e încă departe de ce a arătat anul trecut. Cu Ngezana, Radunovici, Miculescu, Cisotti, Olaru, Tănase și Bîrligea jucând meci de meci dacă sunt într-o formă fizică bună, FCSB ar putea declanșa marea remontada. Folosindu-i câte o repriză, Becali se autosabotează. Dar sunt banii lui, nu-i așa? Banii celor care plătesc bilet nici nu contează. 

Aseară, mulți n-au mai venit...

ARTICOLE PE SUBIECT
Lille - Lyon 0-1 și Rennes - Lens 0-0! Cartonaș roșu din primul minut + celelalte rezultate din Ligue 1 (VOYO)
Lille - Lyon 0-1 și Rennes - Lens 0-0! Cartonaș roșu din primul minut + celelalte rezultate din Ligue 1 (VOYO)
Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;
Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”
Florin Tănase, concluzii clare după victoria FCSB-ului cu Oțelul: &bdquo;Trebuie să arătăm asta&rdquo;
Florin Tănase, concluzii clare după victoria FCSB-ului cu Oțelul: „Trebuie să arătăm asta”
Fotbal puțin, obiectiv &icirc;ndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
Fotbal puțin, obiectiv îndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
Reacția lui Elias Charalambous după 1-0 cu Oțelul + ce a spus despre accidentarea lui Graovac
Reacția lui Elias Charalambous după 1-0 cu Oțelul + ce a spus despre accidentarea lui Graovac
ULTIMELE STIRI
Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;
Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”
Lille - Lyon 0-1 și Rennes - Lens 0-0! Cartonaș roșu din primul minut + celelalte rezultate din Ligue 1 (VOYO)
Lille - Lyon 0-1 și Rennes - Lens 0-0! Cartonaș roșu din primul minut + celelalte rezultate din Ligue 1 (VOYO)
Florin Tănase, concluzii clare după victoria FCSB-ului cu Oțelul: &bdquo;Trebuie să arătăm asta&rdquo;
Florin Tănase, concluzii clare după victoria FCSB-ului cu Oțelul: „Trebuie să arătăm asta”
Reacția lui Elias Charalambous după 1-0 cu Oțelul + ce a spus despre accidentarea lui Graovac
Reacția lui Elias Charalambous după 1-0 cu Oțelul + ce a spus despre accidentarea lui Graovac
Fotbal puțin, obiectiv &icirc;ndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
Fotbal puțin, obiectiv îndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, &icirc;ncă departe, dar dă semne de revenire. Caramavrov scrie despre a doua victorie consecutivă la zero a campioanei

FCSB, încă departe, dar dă semne de revenire. Caramavrov scrie despre a doua victorie consecutivă la zero a campioanei

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”

Lille - Lyon 0-1 și Rennes - Lens 0-0! Cartonaș roșu din primul minut + celelalte rezultate din Ligue 1 (VOYO)

Lille - Lyon 0-1 și Rennes - Lens 0-0! Cartonaș roșu din primul minut + celelalte rezultate din Ligue 1 (VOYO)

Florin Tănase, concluzii clare după victoria FCSB-ului cu Oțelul: &bdquo;Trebuie să arătăm asta&rdquo;

Florin Tănase, concluzii clare după victoria FCSB-ului cu Oțelul: „Trebuie să arătăm asta”

Reacția lui Elias Charalambous după 1-0 cu Oțelul + ce a spus despre accidentarea lui Graovac

Reacția lui Elias Charalambous după 1-0 cu Oțelul + ce a spus despre accidentarea lui Graovac

Fotbal puțin, obiectiv &icirc;ndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0

Fotbal puțin, obiectiv îndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0



Recomandarile redactiei
Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;
Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”
Lille - Lyon 0-1 și Rennes - Lens 0-0! Cartonaș roșu din primul minut + celelalte rezultate din Ligue 1 (VOYO)
Lille - Lyon 0-1 și Rennes - Lens 0-0! Cartonaș roșu din primul minut + celelalte rezultate din Ligue 1 (VOYO)
Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea
Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea
Fotbal puțin, obiectiv &icirc;ndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
Fotbal puțin, obiectiv îndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
Reacția lui Elias Charalambous după 1-0 cu Oțelul + ce a spus despre accidentarea lui Graovac
Reacția lui Elias Charalambous după 1-0 cu Oțelul + ce a spus despre accidentarea lui Graovac
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mitriță și Louis Munteanu, titulari! Concluzii după primele meciuri din preliminariile mondiale
Mitriță și Louis Munteanu, titulari! Concluzii după primele meciuri din preliminariile mondiale
Eșecul care ne-a luat prin surprindere. Chiar suntem at&acirc;t de slabi? Caramavrov analizează prestația tricolorilor din meciul cu Bosnia-Herțegovina
Eșecul care ne-a luat prin surprindere. Chiar suntem atât de slabi? Caramavrov analizează prestația tricolorilor din meciul cu Bosnia-Herțegovina
David și Eduard, salvați-ne! Caramavrov scrie despre supereroii Rom&acirc;niei de la Jocurile Olimpice, David Popovici și Eduard Ionescu
David și Eduard, salvați-ne! Caramavrov scrie despre supereroii României de la Jocurile Olimpice, David Popovici și Eduard Ionescu
Caramavrov scrie despre omul care a prins, &icirc;n medie, 6 minute pe meci la Euro și despre două din greșelile flagrante din defensiva FCSB-ului
Caramavrov scrie despre omul care a prins, în medie, 6 minute pe meci la Euro și despre două din greșelile flagrante din defensiva FCSB-ului
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!