Echipa pregătită de Elias Charalambous se află în acest moment pe locul 12 în clasamentul din Europa League, după ce în prima rundă a învins-o în deplasare, în Olanda, pe Go Ahead Eagles cu 1-0.



Duelul cu Young Boys Berna va avea loc pe Arena Națională și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro joi seară, de la ora 19:45.



Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”



Duminică, FCSB a întâlnit-o pe Oțelul Galați. După o serie de opt partide în care nu a reușit să câștige, campioana României a învins trupa lui Laszlo Balint cu 1-0 la București.



După meci, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intervenit în direct la TV și a făcut echipa cu Young Boys din Europa League. Finanțatorul a mărturisit că singura problema pe care o are e în compartimentul defensiv, unde nu a oferit detalii.



”O problemă mare va fi să vedem ce jucăm cu Young Boys Berna. În față nu avem problemă. Problema e pe spate, la fundași. O să joace Baba și Malcom. Clară treaba (n.r. închizători).



În față o să joace Alibec. Și în linia de trei avem Thiam, Cisotti, David Miculescu, Gheorghe Popescu, Politic. Avem mulți acolo, nu e o problemă! Tănase și Olaru nu vor juca.



E posibil să ne consultăm să vedem ce facem cu Olaru. La el vreau să joace doar o repriză.



Joi acum, doar o repriză Miculescu și Cisotti! Ei, în meciurile tari, sunt prima variantă. Iese Cisotti, intră Thiam. Under o să fie Stoian. Vedem ce combinații facem. Poate joacă Olaru în meciul de joi tot meciul. Vedem. Nu suntem siguri”, a spus Becali la DigiSport.

