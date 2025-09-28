Fotbal puțin, obiectiv îndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0

Beția succesului olandez: primă repriză de dat uitării!

Cu toate vedetele pe teren încă din primul minut, cu underul Toma trimis în atac, FCSB a părut în prima parte că trăiește încă din succesul obținut la mijlocul săptămânii contra celor de la Go Ahead Eagles în Europa League. Jocul ofensiv a arătat rău, pe fondul unei riposte bune a Oțelului lui Laszlo Balint, o echipă contondentă, bine organizată, care a știut ce vrea de la prima parte și a reușit să-și ducă la capăt planul impus de către omul de pe banca tehnică.

Thiam (min. 10) din pasa lui Olaru a avut singura șansă semnificativă a roș-albaștrilor în prima parte, una în care organizarea de joc excelentă a adversarului și letargia din ofensivă au făcut ca puținii fani prezenți pe Arena Națională să nu aibă prea multe lucruri de văzut. 45 de minute în care Thiam, Bîrligea, Olaru și Tănase au scăzut cu mult intensitatea arătată la Deventer și le-au permis gălățenilor să-i bage într-un joc de uzură, fizic, fără spații și cu prea puține reușite tehnice care să deblocheze blocul compact al vizitatorilor.

O fază cât trei puncte

Nerăbdător să schimbe și nemulțumit de prestația vedetelor sale, Gigi Becali a renunțat la Alhassan, Thiam și Toma, a apelat la Edjouma, Cisotti și Thiam, iar primii doi au reușit, într-o oarecare măsură, să pipereze o seară anostă pe cel mai mare stadion al țării. Excelent servit de Olaru, italianul s-a infiltrat foarte bine pe un culoar prea larg în defensiva adversă (minutul 48), Dur-Bozoancă l-a faultat imprudent, iar Tănase a capitalizat de la 11 metri, cu o execuție în plasa laterală.

A fost primul moment de fotbal decent al campioanei României, suficient pentru ca FCSB-ul să ducă jocul într-o zonă în care experiența superioară să facă diferența și să forțeze Oțelul, un adversar brav, să facă ceea ce nu-i place: să construiască pozițional, să găsească spații și să ofere fotbal. Pusă în dificultate de noile sarcini, trupa lui Laszlo Balint a arătat că nu poate fi mai mult decât o echipă de mijlocul clasamentului, în ciuda încercărilor lui Nuno, Joao Paulo, Andrezinho sau Patrick de a demonstra contrariul. Capabilă să facă față unui ritm mult mai alert impus de Go Ahead Eagles joi, FCSB a știut cum să absoarbă firava presiune pusă de Oțelul și Târnovanu a putut sta mult mai liniștit decât în deplasarea din Olanda.

