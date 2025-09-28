- FCSB a capitalizat momentul bun început în Olanda, a învins Oțelul Galați, duminică seară, scor 1-0, și a oprit o serie de opt etape fără succes în Superligă.
- Fără să impresioneze, campioana și-a atins obiectivul grație unui penalty scos de rezerva Cisotti și transformat de Tănase și a redus la opt diferența de puncte față de locurile de play-off.
- Cum s-a produs victoria de pe Arena Națională?
ANALIZĂ Fotbal puțin, obiectiv îndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
Beția succesului olandez: primă repriză de dat uitării!
Cu toate vedetele pe teren încă din primul minut, cu underul Toma trimis în atac, FCSB a părut în prima parte că trăiește încă din succesul obținut la mijlocul săptămânii contra celor de la Go Ahead Eagles în Europa League. Jocul ofensiv a arătat rău, pe fondul unei riposte bune a Oțelului lui Laszlo Balint, o echipă contondentă, bine organizată, care a știut ce vrea de la prima parte și a reușit să-și ducă la capăt planul impus de către omul de pe banca tehnică.
Thiam (min. 10) din pasa lui Olaru a avut singura șansă semnificativă a roș-albaștrilor în prima parte, una în care organizarea de joc excelentă a adversarului și letargia din ofensivă au făcut ca puținii fani prezenți pe Arena Națională să nu aibă prea multe lucruri de văzut. 45 de minute în care Thiam, Bîrligea, Olaru și Tănase au scăzut cu mult intensitatea arătată la Deventer și le-au permis gălățenilor să-i bage într-un joc de uzură, fizic, fără spații și cu prea puține reușite tehnice care să deblocheze blocul compact al vizitatorilor.
O fază cât trei puncte
Nerăbdător să schimbe și nemulțumit de prestația vedetelor sale, Gigi Becali a renunțat la Alhassan, Thiam și Toma, a apelat la Edjouma, Cisotti și Thiam, iar primii doi au reușit, într-o oarecare măsură, să pipereze o seară anostă pe cel mai mare stadion al țării. Excelent servit de Olaru, italianul s-a infiltrat foarte bine pe un culoar prea larg în defensiva adversă (minutul 48), Dur-Bozoancă l-a faultat imprudent, iar Tănase a capitalizat de la 11 metri, cu o execuție în plasa laterală.
A fost primul moment de fotbal decent al campioanei României, suficient pentru ca FCSB-ul să ducă jocul într-o zonă în care experiența superioară să facă diferența și să forțeze Oțelul, un adversar brav, să facă ceea ce nu-i place: să construiască pozițional, să găsească spații și să ofere fotbal. Pusă în dificultate de noile sarcini, trupa lui Laszlo Balint a arătat că nu poate fi mai mult decât o echipă de mijlocul clasamentului, în ciuda încercărilor lui Nuno, Joao Paulo, Andrezinho sau Patrick de a demonstra contrariul. Capabilă să facă față unui ritm mult mai alert impus de Go Ahead Eagles joi, FCSB a știut cum să absoarbă firava presiune pusă de Oțelul și Târnovanu a putut sta mult mai liniștit decât în deplasarea din Olanda.
Stoian peste Toma, dar problema underului rămâne
Cu liderii Olaru și Tănase șterși, cu Edjouma peste așteptări ca închizător după înlocuirea lui Baba Alhassan, FCSB a avut șansa de a face 2-0 în minutul 61, dar Bîrligea a fost neinspirat în fața lui Dur-Bozoancă și a trimis pe lângă poartă, cu dreptul, dintr-o poziție din care în mod normal nu ar fi trebuit să rateze.
Partea de final a meciului i-a aparținut lui Alexandru Stoian, atacantul de careu pe care Gigi Becali a decis să-l trimită în banda dreaptă, la pauză, în locul lui Mihai Toma. Fostul fotbalist al Farului a intrat bine în meci, l-a ajutat cât a putut pe Pantea pe fază defensivă și a avut două faze în care putea termina mai repede discuțiile legate de soarta celor trei puncte. În minutul 76, Stoian a reușit să-și creeze inspirat o situație de unu vs. unu cu Dur-Bozoancă, dar finalizarea nu s-a ridicat la nivelul fazei premergătoare și goalkeeperul gălățean s-a putut opune.
Cu șase minute înaintea finalului timpului regulamentar, Stoian a scăpat din nou singur cu portarul, a preferat un dribling pretențios pe lângă acesta, iar Murria s-a repliat în viteză și i-a refuzat șansa golului. Ocazia puștiului, a doua, a arătat că FCSB nu are un tânăr fotbalist care să se ridice la nivelul celorlalți jucători din linia ofensivă, iar problema jucătorului de regulă rămâne greu de rezolvat în Superligă.
FCSB - Oțelul s-a terminat 1-0, în ciuda unei bare a lui Miculescu în minutele de prelungiri, iar rezultatul are darul de a continua perioada în care roș-albaștrii preferă jocul cinic și rezultatele. Campioana urcă pe locul al 11-lea, cu zece puncte, la opt puncte de Unirea Slobozia și termină cu bine o săptămână în care a debutat cu dreptul în Europa League și și-a îndeplinit pe alocuri meschin obiectivul în competiția internă. Urmează Young Boys, un adversar cu o calitate superioară!
