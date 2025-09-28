Capul de afiș este confruntarea dintre Lille și Lyon, două echipe angrenate în lupta pentru locurile de Champions League. În același timp, la subsolul clasamentului, Metz și Le Havre se duelează într-un meci de care pe care pentru evitarea retrogradării.



Derby-ul etapei și lupta pentru supraviețuire



Cel mai așteptat meci al zilei se joacă de la 18:15, între Lille și Lyon. Gazdele ocupă locul 6, cu 10 puncte, și speră la un loc care să le ducă în Europa. De cealaltă parte, Lyon este pe poziția a patra, cu 12 puncte, și vizează calificarea în Champions League. Oaspeții vin după o serie foarte bună, cu patru victorii în primele cinci etape.



În ultimul meci al zilei, de la 21:45, Rennes (locul 8, 8 puncte) o înfruntă pe Lens (locul 7, 9 puncte) într-un duel direct pentru o poziție cât mai bună în prima jumătate a clasamentului.



La retrogradare, emoțiile sunt la cote maxime. Metz, "lanterna roșie" cu un singur punct acumulat în cinci etape, primește vizita celor de la Le Havre, ocupanta locului 17, cu 4 puncte. Ambele echipe se află pe locuri direct retrogradabile și orice punct câștigat este vital. Tot în zona periculoasă, Angers (locul 14, 5 puncte) joacă acasă cu Brest, echipă aflată pe loc de baraj pentru menținerea în Ligue 1 (locul 16, 4 puncte).



Programul este deschis la ora 16:00 de confruntarea de la mijlocul clasamentului dintre Nice (locul 12, 6 puncte) și Paris FC (locul 11, 6 puncte).



Programul complet al meciurilor de duminică, 28 septembrie, în Ligue 1:

