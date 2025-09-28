Florin Tănase, concluzii clare după victoria FCSB-ului cu Oțelul: „Trebuie să arătăm asta”

FCSB a obținut imediat după pauză o lovitură de la 11 metri, pe care a obținut-o Cisotti, în urma unui fault făcut de portarul Dur-Bozoancă. Florin Tănase a transformat penalty-ul și a stabilit scorul final al partidei, chiar dacă FCSB a mai avut ocazii de a marca.

Campioana României a avut o prestație cenușie în prima parte a meciului cu gălățenii. Oțelul a fost echipa mai periculoasă în prima repriză de pe Arena Națională și putea să deschidă scorul după doar șapte minute din meci.

Florin Tănase, concluzii clare după victoria FCSB-ului cu Oțelul: „Trebuie să arătăm”

Florin Tănase a scos în evidență faptul că Oțelul nu a fost un adversar ușor, dar a fost mulțumit de jocul lui FCSB.

Atacantul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre duelul cu Young Boys din Europa League, care va avea loc joi.

„Până la urmă am întâlnit cu o echipă care joacă fotbal, care a bătut echipa de pe primul loc, Universitatea Craiova, deci a fost un meci greu.

A fost un atac rapid creat de noi, l-am văzut pe Juri (n.r. Cisotti) liber și i-am pasat, iar el a obținut penalty.

Sperăm să nu ne mai încurcăm de acum, dar trebuie să arătăm pe teren, jucăm joi cu Young Boys și trebui să arătăm bine în fața suporterilor.

În Europa sunt echipe foarte bune, jumătate din echipele pe care le întâlnim au jucat în sezonul trecut în Champions League

Nu cred că ai timp să te gândești că se repetă vreun scenariu. Este îmbucurător că ne-am creat foarte multe șanse cu Stoian acolo”, a spus Florin Tănase, în urma succesului cu Oțelul.

FCSB a urcat pe locul 11 în urma victoriei de pe Arena Națională și a făcut zece puncte, în timp ce Oțelul se află pe locul zece și are 13 puncte.

