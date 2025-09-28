Singurul gol al partidei a fost reușit de Florin Tănase, din penalty, la începutul reprizei secunde.



Deși echipa sa a obținut cele trei puncte, antrenorul Elias Charalambous recunoaște că jocul campioanei a fost departe de nivelul dorit.



„Am suferit până la final”



FCSB a primit o veste proastă după doar jumătate de oră de joc. Daniel Graovac s-a accidentat și a cerut schimbarea în minutul 32. În locul său a intrat Vlad Chiricheș, dar fundașul de 35 de ani nu este pe lista UEFA pentru meciurile europene.



„Vom vedea mâine cât de gravă este accidentarea lui Graovac. E o situație complicată, pentru că Dawa și tânărul Cercel sunt și ei accidentați”, a precizat Charalambous.



"Trei puncte importante astăzi. În prima repriză, nu am avut ritmul bun. Trebuie să jucăm mai rapid.



În repriza a doua s-a schimbat tot. Am jucat mai rapid, jucătorii care au intrat au intrat bine, am avut șanse de gol.



Am avut și 3-4 ocazii clare, pe lângă gol. Dar dacă nu reușești să înscrii, suferi până la final.



Băieții au arătat că vor să câștige meciul, au dat tot ce au putut. E al doilea meci consecutiv în care nu primim gol.



Nu avem timp de odihnă, am luat cele 3 puncte, trebuie să ne revenim pentru meciul de joi.



Dacă avem situații de genul în care nu închidem meciul, suferim până în ultima clipă.



În final, trebuie să vedem echipa, dar okay, lucrurile astea se întâmplă.



Urmează meciul cu Young Boys, este un meci greu. Au pierdut cu 1-4 cu Panathinaikos, am văzut meciul, trebuie să fim pregătiți pentru un meci mare joi. Le mulțumesc fanilor care au fost astăzi aici alături de noi.



Cel mai bun remediu este să câștigi meciuri. Trebuie să ne refacem încrederea, știm ce trebuie să facem și trebuie să câștigăm cât mai mult.



Când ai jucători care pot juca pe mai multe poziții, e foarte important. E un avantaj. Nu e despre 1-2 jucători, este despre echipă ca întreg și, dacă luptăm împreună, nu avem cum să nu obținem succes", a mai spus Elias Charalambous la finalul meciului

Clasament după 11 etape



Universitatea Craiova e lider cu 24 de puncte, urmată de Rapid și Argeș, ambele cu 22. Dinamo (20), Botoșani (19) și Slobozia (18) completează Top 6, dar Gigi Becali mizează că lucrurile se vor schimba.



FCSB e pe 11, cu 10 puncte, în timp ce CFR Cluj e și mai jos, pe 13, cu doar 8 puncte în 9 meciuri. Pentru echipa lui Elias Charalambous urmează duelul cu Young Boys Berna, în Europa League.

