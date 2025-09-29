Gigi Becali, supărat pe preferatul său de la FCSB: „Schimbare!” + Decizia luată imediat: „El va juca”

FCSB a obținut imediat după pauză o lovitură de la 11 metri, pe care a obținut-o Cisotti, în urma unui fault făcut de portarul Dur-Bozoancă. Florin Tănase a transformat penalty-ul și a stabilit scorul final al partidei, chiar dacă FCSB a mai avut ocazii de a marca.

Campioana României a avut o prestație cenușie în prima parte a meciului cu gălățenii. Oțelul a fost echipa mai periculoasă în prima repriză de pe Arena Națională și putea să deschidă scorul după doar șapte minute din meci.

Gigi Becali, dezamăgit de Toma: „Schimbare”



Gigi Becali a taxat jocul slab făcut de Toma și l-a schimbat la pauză. În locul său a intrat Cisotti, iar mijlocașul italian a scos lovitura de la 11 metri, care s-a dovedit decisivă.

Patronul FCSB-ului a fost însă mulțumit de Alexandru Stoian, chiar dacă atacantul a ratat mai ocazii mari în duelul de pe Arena Națională.

„Toma are calitate. Numai că a început să fugă de joc. Să se ascundă de minge. Și dacă te ascunzi de minge, știți ce fac eu. Schimbare! (n.r. despre Stoian) Faptul că a dat aici, că a scăpat acolo, înseamnă că are tupeu, are încredere. Va juca Stoian de acum încolo. Îl bag în bandă pe el.”, a spus Gigi Becali, după victoria cu 1-0 în fața Oțelului.

FCSB a urcat pe locul 11 în urma victoriei de pe Arena Națională și a făcut zece puncte, în timp ce Oțelul se află pe locul zece și are 13 puncte.

