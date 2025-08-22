Universitatea Craiova este, la ora actuală, cea mai bună echipă din România, și nu numai datorită victoriei de la Istanbul, ci pentru jocul spectaculos pe care îl etalează aproape meci de meci.



Rădoi a reușit să-și impună principiile despre fotbal și să construiască o formație care prestează un fotbal luminos, cu ieșiri eficiente din apărare, cu mijlocașii care găsesc de cele mai multe ori soluții viabile pentru faza de atac și cu atacanți periculoși, care înscriu meci de meci. 27 de goluri a dat Universitatea în 11 meciuri oficiale jucate până acum (incluzându-le și pe cele două din prelungirile cu Trnava), adică o medie de excepție: 2,45 goluri per meci.



În ciuda posesiei zdrobitoare a echipei turce (72% vs 28%), băieții din Bănie au tras nu mai puțin de 15 șuturi la poartă (14 Bașakșehir), au trimis 5 șuturi pe spațiul porții adverse (3 ale gazdelor) și și-au mai creat 3 ocazii mari (tot 3 și turcii), conform statisticilor flashscore.ro. Ca să ajungi la astfel de cifre, trebuie să joci fotbal, nu să te ascunzi după minge sau adversar.



Foarte important este și faptul că echipa n-a mai clacat după ce a condus. De data asta a avut 2-0 – era nemaipomenit acest scor -, dar și la 2-1 Craiova pornește favorită joia viitoare.



O jumătate de echipă schimbată!



Și, atenție, Universitatea joacă atât de bine cu 5 fotbaliști noi în primul 11, adică aproape jumătate din echipă, toți integrați perfect și cu un aport substanțial la victoriile de până acum – Isenko, Romanchuk, Tudor Băluță, Teles și Al Hamlawi, ca să-i notăm pe cei care au intrat titulari aseară. Dar și Nsimba, Băsceanu, Stevanovic și Mihnea Rădulescu au demonstrat că au valoare. Cam greu să nimerești aproape toate transferurile în intersezon și cred că Mirel Rădoi a avut un cuvânt important în realizarea lor.



FCSB, ca San Marino și Liechtenstein



Trecând la FCSB, se vede că echipa a început să-și revină. A avut 2-0 cu Rapid și 2-0 la Aberdeen, dar a ratat victoria de fiecare dată. Dacă în meciul de campionat a fost vorba de gafele lui Ngezana, în Scoția putem vorbi de prostia lui Cisotti, dar și de o atitudine de echipă mică pe final, când campioana României s-a lăsat înghesuită de o formație modestă, în loc să încerce să țină mingea, atât cât se putea. Degajările acelea la întâmplare le vedeam la echipele naționale din San Marino și Liechtenstein când jucau contra României „Generația de Aur”.



În mod normal, băieții lui Becali nu au cum să rateze calificarea, ar trebui să se impună clar la București, mai ales că două piese grele, Bîrligea și Olaru, și-au revenit. Primul este într-o formă excelentă, iar al doilea își recâștigă ușor-ușor încrederea în forțele proprii.



Gafeurul Șut



Dar ce ne facem cu Șut? Două gafe mari, una din ele ducând la eliminarea lui Cisotti. Sincer, la cum joacă mijlocașul-căpitan la ora actuală, ar cam trebui să rămână un pic pe banca de rezerve. De la el cred că vine și nesiguranța defensivă a fecesebiștilor.



Cât despre CFR, e greu de explicat cum nu poți găsi antidot pentru o formație care e pe locul 10 în campionatul Suediei. Cum să te lași păcălit în halul ăsta aproape la fiecare fază de atac, cum să privești impasibil în loc să contracarezi?



Ceferiști imobili și greoi



Cei de la Hacken aveau antrenate traseele, știau exact ce au de făcut când erau cu mingea la picior, știau unde pasează mijlocașul, cum se demarcă extrema, unde trebuie să centreze apoi pentru finalizare. Iar ai noștri, imobili și greoi, priveau neputincioși la lecția de fotbal modern și eficient pe care le-o dădeau oponenții.



Nu mai zic mare lucru de Dan Petrescu. Și-a dat demisia, trebuia să o facă, are și probleme medicale, s-a uzat în fotbal. Uneori, trebuie să știi și când să iei o pauză, să te resetezi. Iar Petrescu trebuia să o facă de ceva timp.



La CFR, eroarea vine de sus, de la patron. L-a scos din circuit pe Louis Munteanu, cel mai bun jucător anul trecut, în speranța unui transfer iluzoriu. Un singur gol în 9 partide în care a intrat în acest sezon. Apoi, a vrut joc spectaculos, dar a uitat de apărare, unde a adus sau a păstrat niște băieți modești, gen Synian sau Bolgado. Și chiat Matei Ilie mi se pare supraevaluat, mai ales după ce l-am văzut cât de dezorientat era pe terenul lui Hacken. În plus, patronul a vrut joc spectaculos ținând un antrenor care și-a făcut o religie din a se apăra. O contradicție păguboasă, care a dus la acest deznodământ rușinos, 2-7 cu o formație de mijlocul clasamentului din Suedia.



Concluzionând, să sperăm că FCSB va ajunge în grupele Europa League, iar Craiova – în grupele Conference League. Ar fi mai mult decât poate da actualul sistem fotbalistic de la noi.

