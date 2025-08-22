Mutarea a fost confirmată de ambele părți, iar ardelenii l-au păstrat definitiv pe Andrei Gheorghiță și au încasat 50.000 de euro în schimbul vârfului.



„E Mamadou Thiam lovitura verii la FCSB?” Gigi Becali a răspuns imediat



Întrebat dacă Pro TV dacă Thiam poate fi considerat „lovitura verii”, Gigi Becali a răspuns imediat: „E bine acum. Dacă l-am luat, e bine, nu? Îți dai seama că va fi concurență. Eee, ce lovitură? Nu, vom vedea. Eu am încredere! Gheorghiță și 50.000 de euro, da!”.



Thiam, ajuns la „U” în 2022, a avut cifre solide în Liga 1: 22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri. În actualul sezon bifase deja două reușite în primele șapte etape.



La FCSB, senegalezul de 30 de ani va încasa 30.000 de euro pe lună, de cam trei ori mai mult decât câștiga la Cluj, și va purta tricoul cu numărul 93.



Transferul a fost gândit pentru a aduce concurență în ofensiva lui Elias Charalambous, acolo unde Denis Alibec a lipsit din cauza problemelor medicale, iar Daniel Bîrligea a dus greul în startul sezonului.

