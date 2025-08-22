Statistică impresionantă pentru ”killer-ul” lui CFR Cluj! Amor Layouni l-a egalat pe Lionel Messi

Gustafson (dublă), Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken, în timp ce, pentru CFR Cluj, au marcat Korenica și Cordea.

Amor Layouni a egalat performanța lui Messi

Deși nu a reușit să marcheze împotriva câștigătoarei Cupei României, eroul suedezilor a fost extrema Amor Layouni, care a reușit să contribuie cu nu mai puțin de cinci pase decisive în 49 de minute.

Conform OptaJohan, în cele 14 meciuri disputate în acest sezon în campionatul Suediei, Layouni a reușit să ofere tot cinci pase decisive.

În ultimii ani, doar Messi a mai reușit această performanță, la partida dintre Inter Miami și NY Red Bulls, scor 6-2, meci în care argentinianul a oferit cinci pase decisive și a înscris un gol.