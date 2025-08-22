Statistică impresionantă pentru ”killer-ul” lui CFR Cluj! Amor Layouni l-a egalat pe Lionel Messi

Hacken a învins-o pe CFR Cluj cu un neverosimil 7-2 în prima manșă din play-off-ul Conference League, partidă la finalul căreia Dan Petrescu și-a dat demisia.

Gustafson (dublă), Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken, în timp ce, pentru CFR Cluj, au marcat Korenica și Cordea.

Amor Layouni a egalat performanța lui Messi

Deși nu a reușit să marcheze împotriva câștigătoarei Cupei României, eroul suedezilor a fost extrema Amor Layouni, care a reușit să contribuie cu nu mai puțin de cinci pase decisive în 49 de minute.

Conform OptaJohan, în cele 14 meciuri disputate în acest sezon în campionatul Suediei, Layouni a reușit să ofere tot cinci pase decisive.

În ultimii ani, doar Messi a mai reușit această performanță, la partida dintre Inter Miami și NY Red Bulls, scor 6-2, meci în care argentinianul a oferit cinci pase decisive și a înscris un gol.

  • Conform Transfermarkt, Amor Layouni este cotat la 700.000 de euro.

La pauza meciului, Amor Layouni a mărturisit că este dezamăgit de faptul că echipa sa a primit gol, însă supărarea i-a dispărut la finalul jocului: ”E plăcut. E distractiv. Nu, nu mai sunt supărat, mi-a trecut. Facem ceea ce trebuie să facem. Jucăm rapid, jucăm în spatele lor și, mai presus de toate, umplem careul cu jucători. Așa apar șansele de gol”.

