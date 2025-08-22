Fost internațional al Cehiei, cu 45 de selecții, Jankto a jucat ultima dată la Cagliari, unde în sezonul trecut a împărțit vestiarul cu Florinel Coman și Răzvan Marin.



Acesta a decis să pună punct carierei pentru a se dedica creșterii fiului său și din cauza problemelor medicale care l-au urmărit în ultima perioadă.



Jakub Jankto și-a anunțat retragerea la 29 de ani



„Am suferit o accidentare serioasă la gleznă. Am încercat să trec peste durere, dar a fost greu pe tot parcursul anului. Din păcate, aveam dureri severe și nu puteam continua”, a explicat Jankto pe Instagram, unde a confirmat că nu va mai juca fotbal profesionist.



În februarie 2023, când era împrumutat la Sparta Praga de la Getafe, Jankto și-a mărturisit orientarea sexuală: „Sunt homosexual și nu mai vreau să mă ascund”.



Cariera lui Jankto a trecut pe la Udinese, Sampdoria, Getafe, Sparta Praga și Cagliari. A fost considerat unul dintre cei mai talentați mijlocași cehi ai generației sale, însă accidentările și problemele personale l-au făcut să se retragă prematur.



„Motivul principal este fiul meu. Nu l-am văzut de multe luni și vreau să fiu aproape de el la Praga”, a mai spus jucătorul.

