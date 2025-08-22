VIDEO EXCLUSIV Florin Gardoș a văzut golul egalizator al lui Aberdeen și a tras concluzia

Aberdeen - FCSB s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, după ce roș-albaștrii au condus cu 2-0. Prima manșă din play-off-ul Europa League a fost exclusiv pe VOYO.

„Roș-albaștrii” au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, iar Dariu Olaru a făcut 2-0 imediat după startul reprizei secunde.

Cartonașul roșu încasat de Juri Cisotti în minutul 39 s-a resimțit pe parcursul părții secunde, iar scoțienii au egalat după golurile lui Dante Polvara și Ester Sokler.

Florin Gardoș a văzut golul egalizator al lui Aberdeen și a tras concluzia

Florin Gardoș a analizat faza golului de 2-2 primit de FCSB din fază fixă.

Cu toate că Mihai Popescu l-a scăpat din marcaj pe jucătorul lui Aberdeen, Gardoș e de părere că nu a gafat la reușita lui Ester Sokler.

„Eu cred că e fază foarte grea, da, e o greșeală, dar nu e ușor. De altfel mi-au plăcut amândoi și și Graovac și Mihai Popescu.

Singura greșeală a lui (n.r. Mihai Popescu) este că nu sare la faza asta. Oricum, cu un om în minus se schimbă tactica.”, a spus Florin Gardoș, la emisiunea „Play On Sport” de pe VOYO.

Miza este una importantă pentru FCSB înainte de returul de la București. O calificare în Europa League ar aduce, din start, șapte milioane de euro în cont, sumă la care se pot adăuga și alți bani, în funcție de rezultate și biletele vândute la meciuri.

De cealaltă parte, prezența în Conference League ar asigura o sumă mai mică, de cinci milioane de euro. 

„Taxații” lui Ciprian Marica după Aberdeen - FCSB 2-2: „Ieși puțin la joc!”
Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: "De departe numărul 1! Cel mai bun meci de când e la noi"
Răzvan Raț a evidențiat marea greșeala a lui FCSB în partida cu Aberdeen
Fotbalistul din Superliga care l-a dat pe spate pe Giovanni Becali: „Viteză, goluri, prezență!”
Adversarele româncelor în primul tur al US Open 2025: doar Sorana Cîrstea a avut noroc
Craiova, cea mai bună. FCSB, atitudine de echipă mică. CFR, rușinea României
Reacția lui Mihai Stoica după plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „Eram convins”
Victorie mare pentru Sorana Cîrstea: românca s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Cleveland. Următoarea oponentă
Daniel Bîrligea cere intervenția UEFA după Aberdeen – FCSB: ”Să facă o anchetă, ceva!”

Reacția lui Neluțu Varga după Hacken - CFR Cluj 7-2. Ce a spus despre demisia lui Dan Petrescu

Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată în Europa League se decide la București

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: "De departe numărul 1! Cel mai bun meci de când e la noi"

Anunțul făcut de antrenorul lui Al Gharafa la câteva zile după întâlnirea Florinel Coman - Gigi Becali

stirileprotv Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

stirileprotv Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

