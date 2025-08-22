Cartonașul roșu încasat de Juri Cisotti în minutul 39 s-a resimțit pe parcursul părții secunde, iar scoțienii au egalat după golurile lui Dante Polvara și Ester Sokler.

„Roș-albaștrii” au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, iar Dariu Olaru a făcut 2-0 imediat după startul reprizei secunde.

Florin Gardoș a văzut golul egalizator al lui Aberdeen și a tras concluzia

Florin Gardoș a analizat faza golului de 2-2 primit de FCSB din fază fixă.

Cu toate că Mihai Popescu l-a scăpat din marcaj pe jucătorul lui Aberdeen, Gardoș e de părere că nu a gafat la reușita lui Ester Sokler.

„Eu cred că e fază foarte grea, da, e o greșeală, dar nu e ușor. De altfel mi-au plăcut amândoi și și Graovac și Mihai Popescu.

Singura greșeală a lui (n.r. Mihai Popescu) este că nu sare la faza asta. Oricum, cu un om în minus se schimbă tactica.”, a spus Florin Gardoș, la emisiunea „Play On Sport” de pe VOYO.

Miza este una importantă pentru FCSB înainte de returul de la București. O calificare în Europa League ar aduce, din start, șapte milioane de euro în cont, sumă la care se pot adăuga și alți bani, în funcție de rezultate și biletele vândute la meciuri.



De cealaltă parte, prezența în Conference League ar asigura o sumă mai mică, de cinci milioane de euro.

