Experții au calculat ce șanse are FCSB să ajungă în Europa League și dacă CFR poate spera la o remontada cu Hacken după 2-7

În play-off-ul Europa League, FCSB a remizat pe terenul lui Aberdeen, scor 2-2, după ce roș-albaștrii au condus cu 2-0 până în minutul 61 în inferioritate numerică. Bîrligea și Olaru au marcat golurile campioanei României, care a fost nevoită să joace în zece din minutul 39, după eliminarea lui Juri Cisotti.

Universitatea Craiova este singura echipă care a obținut victoria în prima manșă a play-off-ului Conference League. Oltenii s-au impus cu 2-1 în fața lui Bașakșehir, după două goluri marcate de Cicâldău și Mora.

CFR Cluj a fost dezamăgirea serii în play-off-ul Conference League. Ardelenii au cedat cu 2-7 pe terenul suedezilor de la Hacken. Gustafson, Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe au marcat pentru gruparera suedeză, într-un meci în care Layouni a contribuit cu nu mai puțin de cinci pase decisive.

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat șansele echipelor românești de a accede în fazele principale Europa League, respectiv Conference League. Experții sunt de părere că FCSB are prima șansă în returul cu Aberdeen (68%) și susțin că roș-albaștrii se vor califica în faza principală Europa League.

