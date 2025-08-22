Experții au calculat ce șanse are FCSB să ajungă în Europa League și dacă CFR poate spera la o remontada cu Hacken după 2-7

Experții au calculat ce șanse are FCSB să ajungă &icirc;n Europa League și dacă CFR poate spera la o remontada cu Hacken după 2-7 Europa League
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova au disputat prima manșă din play-off-urile Europa League, respectiv Conference League.

În play-off-ul Europa League, FCSB a remizat pe terenul lui Aberdeen, scor 2-2, după ce roș-albaștrii au condus cu 2-0 până în minutul 61 în inferioritate numerică. Bîrligea și Olaru au marcat golurile campioanei României, care a fost nevoită să joace în zece din minutul 39, după eliminarea lui Juri Cisotti.

Universitatea Craiova este singura echipă care a obținut victoria în prima manșă a play-off-ului Conference League. Oltenii s-au impus cu 2-1 în fața lui Bașakșehir, după două goluri marcate de Cicâldău și Mora.

CFR Cluj a fost dezamăgirea serii în play-off-ul Conference League. Ardelenii au cedat cu 2-7 pe terenul suedezilor de la Hacken. Gustafson, Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe au marcat pentru gruparera suedeză, într-un meci în care Layouni a contribuit cu nu mai puțin de cinci pase decisive.

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat șansele echipelor românești de a accede în fazele principale Europa League, respectiv Conference League. Experții sunt de părere că FCSB are prima șansă în returul cu Aberdeen (68%) și susțin că roș-albaștrii se vor califica în faza principală Europa League.

În ceea ce o privește pe CFR Cluj, statisticienii scriu că ardelenii au 1% șanse de a întoarce scorul cu Hacken, o misiune imposibilă în Gruia. Totuși, Football Meets Data susține că România va avea totuși două echipe în fazele principale ale competițiilor europene. Experții sunt de părere că Universitatea Craiova va reuși să treacă de Bașakșehir și să se califice în Conference League.

VIDEO Rezumat Aberdeen - FCSB 2-2

